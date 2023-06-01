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01/06/2023 17:00

《股海恒言－葉澤恒》內地保險業市場具拓展空間

　《股海恒言》隨著內地防疫措施基本解除，人民生活及出行恢復正常，居民收入有望回升，將
逐步釋放對保險產品的需求，或可帶動保險業務收入再呈現增長。同時，內地個人養老金制度正
式落地，有望加快養老第三支柱發展，為保險業帶來長線機遇。此外，保險業界正加強研究其他
保險產品，例如責任險及農業險等，令保險業收入多元化，預料內地保險業市場具拓展空間。
　
＊今年首季內地保費收入現增長＊
　
　　現時內地基本上已解除防疫措施，帶動經濟逐步復甦及令消費者信心回暖，推動保險業的業
務表現。據國家金融監督管理總局公布的統計數據，今年首季保險公司原保險保費收入為１﹒９
萬億元（人民幣．下同），按年增長９﹒２％。除了基數效應外，去年疫情亦令內地居民意識到
購買健康保險、危疾及壽險產品的重要性，對促進有關產品的投保起支持作用，有助帶動相關保
費收入上升。
　
＊內地保險業市場拓展空間巨大＊
　
　　內地的養老保險體系具有三大支柱，分別為基本養老保險、企業年金及個人養老保險。據《
人民日報》於去年１２月的文章表示，截至２０２１年底，基本養老保險參保人數達１０﹒３億
人，累積的基金規模達６萬多億元。至於企業年金，截至２０２１年底，參加的企業職工只有約
７２００萬人，而累積的基金規模有近４﹒５萬億元。
　　至於個人養老保險，屬於個人自願繳納、由私人機構管理經營的養老金。去年６月由中國人
力資源保障部等部門聯合印發的《關於推動個人養老金發展的意見》提出個人養老金制度，以更
好地滿足人民對補充養老的需求，並明確每人每年繳納的個人養老金上限為１﹒２萬元。對保險
公司而言，個人養老保險的長遠未來發展，或可成為推動業務增長的其中一個重要因素。
　　另外，據《２１世紀經濟報道》引述《２０２１亞洲保險業發展報告》指，內地保險業市場
發展快速，蘊含著巨大的發展潛力。以２０２０年為例，內地共有３億人購買長期人身壽險保單
，而受保人有近６億，人均持有不足１張人身壽險保單，可見內地人身壽險保單有明顯拓展空間

　
＊內地車險市場將進一步擴大＊
　
　　內地汽車保費的收入規模主要是取決於汽車平均保費及汽車保有量。據中國公安部及統計機
構前瞻產業研究院公布，內地汽車保費持續下降。截至去年首季，汽車平均保費為２８０８元，
汽車保有量方面於去年已達３﹒１９億輛，按年升５﹒６３％。隨著內地居民生活恢復正常，經
濟將持續復甦，以及政府支持提供購車補貼，刺激購買汽車的意欲，並帶動內地汽車保險市場進
一步擴大。前瞻產業研究院預期，內地汽車保險市場規模將以每年２﹒５％的速度增長，估計到
２０２８年的內地汽車保費收入超過９５００億元。
　　總括而言，內地經濟持續復甦下，保費收入料將持續增加。另外，內地第三支柱養老保險的
規模不足，預期內地未來將發展個人儲蓄性養老保險及商業養老保險，料可成為推動保險業務的
其中一個主要來源。同時，內地汽車保有量持續增長，料可帶動汽車保險收入增長。以上因素將
有利內地保險業市場發展。
《工銀亞洲證券業務部分析員　葉澤恒》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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