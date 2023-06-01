《股海恒言－葉澤恒》內地保險業市場具拓展空間

《股海恒言》隨著內地防疫措施基本解除，人民生活及出行恢復正常，居民收入有望回升，將
逐步釋放對保險產品的需求，或可帶動保險業務收入再呈現增長。同時，內地個人養老金制度正
式落地，有望加快養老第三支柱發展，為保險業帶來長線機遇。此外，保險業界正加強研究其他
保險產品，例如責任險及農業險等，令保險業收入多元化，預料內地保險業市場具拓展空間。
＊今年首季內地保費收入現增長＊
現時內地基本上已解除防疫措施，帶動經濟逐步復甦及令消費者信心回暖，推動保險業的業
務表現。據國家金融監督管理總局公布的統計數據，今年首季保險公司原保險保費收入為１﹒９
萬億元（人民幣．下同），按年增長９﹒２％。除了基數效應外，去年疫情亦令內地居民意識到
購買健康保險、危疾及壽險產品的重要性，對促進有關產品的投保起支持作用，有助帶動相關保
費收入上升。
＊內地保險業市場拓展空間巨大＊
內地的養老保險體系具有三大支柱，分別為基本養老保險、企業年金及個人養老保險。據《
人民日報》於去年１２月的文章表示，截至２０２１年底，基本養老保險參保人數達１０﹒３億
人，累積的基金規模達６萬多億元。至於企業年金，截至２０２１年底，參加的企業職工只有約
７２００萬人，而累積的基金規模有近４﹒５萬億元。
至於個人養老保險，屬於個人自願繳納、由私人機構管理經營的養老金。去年６月由中國人
力資源保障部等部門聯合印發的《關於推動個人養老金發展的意見》提出個人養老金制度，以更
好地滿足人民對補充養老的需求，並明確每人每年繳納的個人養老金上限為１﹒２萬元。對保險
公司而言，個人養老保險的長遠未來發展，或可成為推動業務增長的其中一個重要因素。
另外，據《２１世紀經濟報道》引述《２０２１亞洲保險業發展報告》指，內地保險業市場
發展快速，蘊含著巨大的發展潛力。以２０２０年為例，內地共有３億人購買長期人身壽險保單
，而受保人有近６億，人均持有不足１張人身壽險保單，可見內地人身壽險保單有明顯拓展空間
。
＊內地車險市場將進一步擴大＊
內地汽車保費的收入規模主要是取決於汽車平均保費及汽車保有量。據中國公安部及統計機
構前瞻產業研究院公布，內地汽車保費持續下降。截至去年首季，汽車平均保費為２８０８元，
汽車保有量方面於去年已達３﹒１９億輛，按年升５﹒６３％。隨著內地居民生活恢復正常，經
濟將持續復甦，以及政府支持提供購車補貼，刺激購買汽車的意欲，並帶動內地汽車保險市場進
一步擴大。前瞻產業研究院預期，內地汽車保險市場規模將以每年２﹒５％的速度增長，估計到
２０２８年的內地汽車保費收入超過９５００億元。
總括而言，內地經濟持續復甦下，保費收入料將持續增加。另外，內地第三支柱養老保險的
規模不足，預期內地未來將發展個人儲蓄性養老保險及商業養老保險，料可成為推動保險業務的
其中一個主要來源。同時，內地汽車保有量持續增長，料可帶動汽車保險收入增長。以上因素將
有利內地保險業市場發展。
《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》
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