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01/06/2023 16:28

【香港政情】謝展寰率團訪問廣州，稱要深化大灣區合作實現碳中和

　　《經濟通通訊社１日專訊》環境及生態局局長謝展寰今日率領代表團出席在廣州舉辦的
２０２３工業綠色發展大會，並參觀２０２３工業綠色發展成果展，與參展企業及主要領導官員
會面交流。
　　謝展寰在主旨發言時表示，為配合國家的「雙碳」目標，香港政府在２０２１年發表《香港
氣候行動藍圖２０５０》，訂下「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」四
大減碳策略，爭取在２０３５年前將碳排放總量從２００５年的水平減半，並邁向２０５０年前
達致碳中和的目標。
　　謝展寰又表示，要在不到３０年實現碳中和，不但需要香港社會各界互相配合，更需要深化
粵港澳大灣區之間的區域合作。特區政府一直透過粵港環保及應對氣候變化合作小組和港深環保
合作專班等平台，與廣東省人民政府和深圳市人民政府就各項環保議題交流合作。
　　隨後，謝展寰參觀２０２３工業綠色發展成果展，並與參展的港資企業會面，就推動社會綠
色發展進行交流。成果展有超過１８０間國內外機構參與，為綠色低碳發展搭建高水平國際交流
平台。
　　期間，謝展寰亦與十四屆全國政協副主席、中國農工民主黨中央常務副主席楊震，以及大會
主辦單位的主要領導，包括工信部副部長辛國斌、廣東省副省長呂玉印、和廣州市副市長江智濤
等會面，深化雙方就清潔生產、工業綠色發展及節能減排等議題的合作交流。（ｃｌ）
　

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