【外圍經濟】日企連續４季度增資本支出，顯示日本漸從疫情中復甦

《經濟通通訊社１日專訊》日本企業連續４個季度增加支出，顯示該國漸漸從疫情中復甦。

財務省報告顯示，截至３月份的３個月，不包括軟件的資本支出比上一季度增長２﹒７％，

增幅比內閣辦公室之前公布的初步數據０﹒９％多。

日本將於本月８日公布修訂後的國內生產總值數據。初步數據顯示，日本經濟在１月至３月

期間的增長超過預期，主要是受私人和企業消費的推動。（ｒｃ）

