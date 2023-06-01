【國際要聞】美國將允許通用電氣為印度製造軍用噴氣引擎

《經濟通通訊社１日專訊》知情人士表示，美國政府準備批准一項允許通用電氣為印度軍用

飛機製造噴氣引擎的交易。

該協議預計將在總統拜登於本月２２日接待印度總理莫迪時簽署和宣布。

白宮拒絕置評，而通用電氣則沒有回應置評請求。（ｒｃ）

