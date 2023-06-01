【國際要聞】美國將允許通用電氣為印度製造軍用噴氣引擎

《經濟通通訊社１日專訊》知情人士表示，美國政府準備批准一項允許通用電氣為印度軍用
飛機製造噴氣引擎的交易。
該協議預計將在總統拜登於本月２２日接待印度總理莫迪時簽署和宣布。
白宮拒絕置評，而通用電氣則沒有回應置評請求。（ｒｃ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|大行報告01/06/2023
【大行炒D乜】領展績後點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
|國際動態01/06/2023
飛機近距接觸時中方做危險動作，布林肯籲加強溝通
|開市Good Morning01/06/2023
林家亨：港股不排除跌至17700點後反彈 下半年趨向穩定
|國際動態01/06/2023
美國FDIC:第一季度「問題銀行」增加至43家
|財經熱話01/06/2023
【虛幣世界】分析料加密貨幣或迎來低潮，因美元流動性改善
|財經熱話31/05/2023
香港電訊：外遊和訪港漫遊收入已回復至疫前六成及五成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰