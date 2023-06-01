【外圍經濟】馬斯克再次成為全球首富，身家超越ＬＶ的阿爾諾

《經濟通通訊社１日專訊》馬斯克重奪全球首富頭銜，身家為１９２３億美元，超越阿爾諾

的１８６６億美元。

ＬＶＭＨ的股價在巴黎股市交易中下跌２﹒６％後，行政總裁阿爾諾的身家縮水，被馬斯克

超越。

分析指，隨著經濟增長放緩的跡象愈來愈多，市場對奢侈品行業的信心開始消退。自４月以

來，ＬＶＭＨ的股價已下跌約１０％。（ｒｃ）

