【外圍經濟】豐田將在美國生產三排座位電動車

《經濟通通訊社１日專訊》豐田正大力開發首款在美國製造的電動車，宣布計劃在位於肯塔
基州的工廠生產一款三排座位多用途車，並於２０２５年開始生產。
公司表示，這款電動車將使用北卡羅來納州一家新工廠的電池。豐田亦向目前在興建的美國
鋰離子電池工廠追加投資２１億美元，使總投資達到５９億美元。
豐田目前在美國銷售兩款全電動車型，不過都是在日本製造。（ｒｃ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
|市場動向01/06/2023
第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」圓滿結束！ 重量級名人嘉賓出席 會場氣氛熱烈盛況空前
|財經熱話01/06/2023
《午市前瞻》市況改善可部署油股等中特估 港交所領展可入手
|國際動態01/06/2023
美國眾議院通過債務上限法案，美國違約疑慮緩解
|財經熱話01/06/2023
【油價續弱】中海油想入場勿心急 分段吸納最值博！
|大行報告01/06/2023
【大行炒D乜】領展績後點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
|國際動態01/06/2023
飛機近距接觸時中方做危險動作，布林肯籲加強溝通
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰