【外圍經濟】豐田將在美國生產三排座位電動車

《經濟通通訊社１日專訊》豐田正大力開發首款在美國製造的電動車，宣布計劃在位於肯塔

基州的工廠生產一款三排座位多用途車，並於２０２５年開始生產。

公司表示，這款電動車將使用北卡羅來納州一家新工廠的電池。豐田亦向目前在興建的美國

鋰離子電池工廠追加投資２１億美元，使總投資達到５９億美元。

豐田目前在美國銷售兩款全電動車型，不過都是在日本製造。（ｒｃ）

