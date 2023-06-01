【外圍經濟】德國通脹顯著放緩，歐洲央行加息或接近尾聲

《經濟通通訊社１日專訊》德國發布的通脹數據顯著放緩，與其他主要歐元區國家情況一致

，分析認為歐洲央行加息或接近尾聲。

德國聯邦統計局公布的數據顯示，德國５月份消費者價格按年增長６﹒３％，低於４月的

７﹒６％以及經濟師的預期中值６﹒７％。

本周已發布的報告顯示法國和西班牙的通脹降幅超出預期，其中西班牙的歐盟調和ＣＰＩ按

年僅上升２﹒９％，為近兩年來的最低水平。（ｒｃ）

