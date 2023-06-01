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01/06/2023 13:29

【外圍經濟】德國通脹顯著放緩，歐洲央行加息或接近尾聲

　　《經濟通通訊社１日專訊》德國發布的通脹數據顯著放緩，與其他主要歐元區國家情況一致
，分析認為歐洲央行加息或接近尾聲。
　　德國聯邦統計局公布的數據顯示，德國５月份消費者價格按年增長６﹒３％，低於４月的
７﹒６％以及經濟師的預期中值６﹒７％。
　　本周已發布的報告顯示法國和西班牙的通脹降幅超出預期，其中西班牙的歐盟調和ＣＰＩ按
年僅上升２﹒９％，為近兩年來的最低水平。（ｒｃ）

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