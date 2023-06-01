【企業盈警】ＩＢＩ　ＧＲＯＵＰ（１５４７）料全年純利跌７７％

《經濟通通訊社１日專訊》ＩＢＩ ＧＲＯＵＰ（０１５４７）公布，預期截至３月３１日

止年度純利約６１０萬元，比去年度純利約２７００萬元跌約７７﹒４％。

該集團指，預期純利下跌主因承建分部收益減少，以及若干最終帳目結算的時間，致令截至

去年３月３１日止年度確認的毛利增加所致。

該集團預期於６月底公布業績。（ｗｈ）

