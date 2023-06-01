《經濟通通訊社１日專訊》信義能源（０３８６８）公布，有關每持有１０股供１股共收到
４３份有效接納及申請，涉及約１０８２億股供股股份，超額認購４５﹒４１％。
該集團指，所有供股條件已獲達成，供股已成為無條件。供股所得款項總額１６﹒２９億元
，而包括信義光能（００９６８）和信義玻璃等控股股東持股由７５﹒２５％降至７４﹒７２％
，其中信義光能持股升至５０﹒８８％。（ｗｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
01/06/2023 07:53
信義能源（３８６８）供股超購４５％，信能（９６８）持近５１％
《經濟通通訊社１日專訊》信義能源（０３８６８）公布，有關每持有１０股供１股共收到
４３份有效接納及申請，涉及約１０８２億股供股股份，超額認購４５﹒４１％。
該集團指，所有供股條件已獲達成，供股已成為無條件。供股所得款項總額１６﹒２９億元
，而包括信義光能（００９６８）和信義玻璃等控股股東持股由７５﹒２５％降至７４﹒７２％
，其中信義光能持股升至５０﹒８８％。（ｗｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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