信義能源（３８６８）供股超購４５％，信能（９６８）持近５１％

《經濟通通訊社１日專訊》信義能源（０３８６８）公布，有關每持有１０股供１股共收到

４３份有效接納及申請，涉及約１０８２億股供股股份，超額認購４５﹒４１％。

該集團指，所有供股條件已獲達成，供股已成為無條件。供股所得款項總額１６﹒２９億元

，而包括信義光能（００９６８）和信義玻璃等控股股東持股由７５﹒２５％降至７４﹒７２％

，其中信義光能持股升至５０﹒８８％。（ｗｈ）

