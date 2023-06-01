《日入而息》Ｂ站首季虧損收窄，謝清海等向廣發售兩成惠理股份

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

嗶哩嗶哩（０９６２６）首季經調整淨虧損收窄至１０﹒２９億人幣

謝清海等向廣發証券出售２０﹒２％惠理股份，擬派特別息０﹒５元

傳港府擬發行多幣種綠債集資６０億美元，創亞洲紀錄

比亞迪（０１２１１）５月新能源車銷量按年增１﹒０９倍

理想汽車（０２０１５）５月新車交付量按年增１﹒４６倍

騰訊（００７００）今斥４億元回購１２６萬股

小米（０１８１０）「６１８」全渠道支付金額突破３０億元人民幣；６１８開始當天僅約４小

時全渠道支付金額超４１億元人民幣

阿里雲智能ＡＩ助手通義聽悟發布，可語言識別記錄等；阿里雲ＡＩ助手接入「通義千問」，升

級版「通義聽悟」提升生產力

本港４月零售貨值按年升１５％勝預期，首四月升２２％

澳門５月賭收１５５﹒６５億澳門元，按年升３﹒６６倍

５月財新製造業ＰＭＩ升至５０﹒９，重回擴張勝預期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指低收１７點報１８２１６，恒地跌５﹒４％，新奧能源收升５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

數據造好惟板塊分化，滬綜指全日打和收場保三千二

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美國周五就業數據，決定短期匯市走勢

歐元最新報１﹒０７０９╱１３，日圓最新報１３９﹒７３╱７４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

哪吒母企合眾汽車擬本月遞表赴港上市，籌１０億美元；傳最快６月赴港ＩＰＯ，哪吒汽車回應

「不予置評」

泰加保險（０６１６１）擬向合資格的的士司機餽贈認股權

小米（０１８１０）「６１８」全渠道支付金額突破３０億元人民幣；６１８開始當天僅約４小

時全渠道支付金額超４１億元人民幣

銀娛（０００２７）需更多非博彩設施，吸引綜合型客人

金源（００６７７）近２億元收購日本滑雪場地區土地

阿里雲智能ＡＩ助手通義聽悟發布，可語言識別記錄等；阿里雲ＡＩ助手接入「通義千問」，升

級版「通義聽悟」提升生產力

港鐵（０００６６）預防惡劣天氣，探討以先進科技加強露天段樹木監察及風險管理；３００多

名首都業主聯署，要求港鐵交代拆牆事件

ＴＶＢ股價飆１５％，主席許濤稱冀盡快恢復派息；第９場直播帶貨銷售額突破１億，累計觀看

人次近千萬

中海油（００８８３）巴西Ｂｕｚｉｏｓ５項目投產，設計原油日生產１５萬桶；首個海上二氧

化碳封存示範工程項目投用

京東６１８十分鐘破億元人民幣品牌增長２３％

保誠冀今年ＭＣＶ業務能重返２０１９年水平；保誠調查指本港個人危疾保障缺口約１２０萬元

官媒表示華興資本（０１９１１）包凡遭中國監管機構延長留置期三個月

消息指香港寬頻（０１３１０）出售交易再次因估值分歧而陷入停滯

恒生（０００１１）與香港乒乓總會舉行「恒生乒乓球學院」２０２２年度畢業禮；恒生夥Ｍａ

ｓｔｅｒｃａｒｄ推出ＭＭＰＯＷＥＲ卡

渣打（０２３８８）央行數碼貨幣的可編程性有望促進下一波銀行業創新

輝達ＣＥＯ黃仁勳擬赴華，與騰訊（００７００）、字節跳動等中企高管會面

張炳強９月起調任英皇國際（００１６３）非執董

吉利（００１７５）極氪上月汽車交付量按年增約一倍

ＣＨＩＮＡＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ（０１８３８）被高院領令清盤

長建（０１０３８）周胡慕芳７月起辭任替任董事

電能實業（００００６）尹志田辭任執行董事，鄭祖瀛接任

港燈（０２６３８）尹志田退任行政總裁，鄭祖瀛下月起接任

ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ首季火險投保額按年增長８５％

ＤＹＮＡＭ（０６８８９）收購日式彈珠機遊戲館業務，涉３８億日圓

希瑪眼科（０３３０９）發行５０４９萬元人民幣債券，收購５５％內地鏡片分銷業務

盛業控股（０６０６９）出售應收帳款，預期收益約３８０萬元人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

福田實業（００４２０）委任李剛為執行董事兼副總裁

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中梁控股（０２７７２）與債權人小組就境外債重組方案達成妥協

中國利郎（０１２３４）獨立非執董聶星辭任

理想汽車（０２０１５）５月新車交付量按年增１﹒４６倍

美的置業（０３９９０）首五個月合同銷售額升１１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

工信部表示加強發展新能源產業，遏制高污染項目

阿里雲與廣州市共建新型算力基礎設施、ＡＩ產業等

中信銀行落地北京首筆二手房跨行「帶押過戶」

５月北京二手房市場降溫，二手房網簽環比降１３％

廣東５月高溫破紀錄，日均空調負荷與去年７月持平

教育部表示今年全國高考報名人數１２９１萬人，創新高

比亞迪汽車工業公司被深圳當局列經營異常

５月財新製造業ＰＭＩ升至５０﹒９，重回擴張勝預期

德勤中國於青島設分支機構，稱高度重視山東市場

馬斯克結束三天訪華，今早飛離上海

人行２０億逆回購利率持平，淨回籠５０億；人行５月ＳＬＦ操作５﹒３２億元，較上月增近３

億

馬斯克凌晨抵達上海，馬不停蹄前往上海超級工廠

恒大財富表示資金回籠不理想，本月無法按標準兌付

中指院表示５月百城新房價格按月轉跌，二手樓跌幅擴大；百強房企５月銷售增幅放緩，市場調

整壓力大

深圳二手商品住宅成交按年升０﹒５５％，按月跌９％

福州下調中介佣金標準，由買方全額支付變為雙方分擔

前五月地方債發行超３﹒５萬億，廣東近４０００億居首

貴州推出６００個海內外招商項目引資逾３９００億元

蘇州據報開放公積金餘額可支付樓盤首期

外電指馬斯克訪華期間曾與國務院副總理丁薛祥會面

商務部表示首４月服務進出口總額同比增９％

煤鋼行業市場研討會：煤鋼焦市場處於明顯下行趨勢

天貓啟６１８購物節，奢侈品電商開售半小時超越去年日成交

據報富士康取得特斯拉車用電子控制單元訂單

百度網盤回應蘋果ＡｐｐＳｔｏｒｅ下架：正緊急溝通

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒４％，台美２１世紀貿易倡議今晚簽署

英偉達黃仁勳將與台積電鴻海高管會面，尚未決定訪陸

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美國前副總統彭斯擬７日宣布，加入共和黨總統提名戰

美國將允許通用電氣為印度製造軍用噴氣引擎

金正恩胞妹表示北韓很快就會再發射軍用偵察衛星

南韓即日起降低預警級別，取消確診隔離及口罩令

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外交部表示美歐應停止歧視性產業扶持，打壓別國企業；密切關注美限制投資技術流向中國半導

體動向

央視新聞表示中美審計合作進展順利

美防長表示解放軍機攔截令人擔憂，中方拒會面屬不幸

荷蘭將調查聞泰科技旗下安世半導體對Ｎｏｗｉ的收購

商務部表示中美商務部長會面，王文濤重點提半導體政策

美防長稱中方拒會面屬不幸，北京斥美方人為製造障礙

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

債限協議允華府下財年不受限借款，有利拜登競選連任

加拿大輸油管道擴建成本激增，政府提供額外支持

德國通脹顯著放緩，歐洲央行加息或接近尾聲

新西蘭政府決定購買遭天災損壞的房屋以助業主度難關

日企連續４季度增資本支出，顯示日本漸從疫情中復甦

晶片出口下滑３６﹒２％，南韓連續１５個月貿易逆差

歐央行罕有警告，提防日本利率轉向對歐洲債市的風險

美國眾議院本港時間今晨開始就債限議案投票；通過債務上限法案，美國違約疑慮緩解

蘋果測試新款高端Ｍａｃ電腦及處理器，預料接近發布

豐田將在美國生產三排座位電動車

輝瑞呼吸道合胞病毒疫苗獲ＦＤＡ批准

馬斯克再次成為全球首富，身家超越ＬＶ的阿爾諾

褐皮書撐暫停加息：全美多地出現招聘放緩和通脹降溫

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳港府擬發行多幣種綠債集資６０億美元，創亞洲紀錄

公務員學院辦專題報告會，劉光源分享國際形勢和國家外交戰略

協成行筲箕灣東大街項目命名為「ＯＲＩＡ傲華」，涉１５６伙

李家超稱首季總銷貨價值增兩成，消費券等計劃帶動零售業復甦

澳門５月賭收１５５﹒６５億澳門元，按年升３﹒６６倍

瑞銀表示家族辦公室擬實現多年來最大規模策略性資產配置轉移

私隱公署調查１０網購平台均追蹤用戶並將資料轉移至第三方

蘇澤光再獲委任為機管局主席，任期一年

香港會計師公會表示推進港會計師於大灣區執業，會員納高端人才目錄；公會領導層訪京，拜訪

財政部中證監等機構

兩外賣平台或違競爭條例，須９０日內提修訂協議

金管局率港銀高層訪問阿聯酋，加強金融合作

巨型橡皮黃鴨再度訪港，下周末起停駐維港兩星期

深股通額度全日用３０億元，外資連續兩日淨流出；滬股通額度全日用２４億元，外資淨流出１

８億元

司法部長北京會見林定國，就大灣區規則銜接等交流

夏寶龍在京會見何永賢，鼓勵港府針對性解決房屋問題

香港獲提名擔任下屆世界海關組織亞太區副主席

政府今年起接納大學生畢業前一年投考公務員

新冠應變級別降至「戒備」，何栢良倡取消污水監測

瑪麗醫院大樹倒塌無人受傷，將檢查院內其他樹木情況

本港４月零售貨值按年升１５％勝預期，首四月升２２％

港府委任李國彬為創新科技署署長，蘇貝茜任效率專員

謝展寰率團訪問廣州，稱要深化大灣區合作實現碳中和

冼漢廸稱倡降低股票印花稅率，支持股票市場及科創企業持續發展

滙豐港大亞太區商業案例比賽，馬尼拉亞典耀大學奪冠

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

