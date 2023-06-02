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即市新聞

02/06/2023 07:50

《國金頭條》眾議院順利通過債限協議，人工智能熱潮再起美股走高

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國眾議院順利通過債限協議，聯儲局高層暗示６月可能暫停加
息，且人工智能熱潮驅動大型科技股強勁漲勢恢復，美股周四（１日）走高。
　　道指漲１５３﹒３點，或０﹒５％，報３３０６１﹒５７點。標普５００漲４１﹒１９點，
或１％，重上４２００點關口，報４２２１﹒０２點，今年累積漲幅接近１０％。納指漲
１６５﹒７點，或１﹒３％，報１３１００﹒９８點。
　　不過，華爾街市場人士反應審慎。ＤａｔａＴｒｅｋ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ聯合創始人
Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ｃｏｌａｓ表示：「美國大型科技股幾乎是全球唯一能找到股市超額回報的
地方，我們完全可以問，五月的表現還能維持多久？」
　
＊聯儲局６月或暫停加息美元走軟＊
　
　　周五（２日）美國將公布備受關注的就業報告，市場押注聯儲局將暫停加息。美元持續走軟
，美匯指數下跌０﹒７５％，至１０３﹒５４，是５月２４日以來最低。
　　澳元、加元和紐西蘭元兌美元領漲。澳元兌美元在Ｇ－１０貨幣中兌美元中漲幅最大，為
１﹒２％，至０﹒６５７９。美元兌日圓連續第４天下挫，收跌０﹒４％，至１３８﹒８。歐元
兌美元漲０﹒７％，至１﹒０７６４。
　　紐約期金上漲１３﹒４美元，至每盎司１９９５﹒５美元，盤中一度突破２０００美元關卡
，至２０００﹒７美元。油價隨美國股市大盤上漲，紐約期油上漲２﹒０１美元，報每桶
７０﹒１美元。布蘭特期油上漲１﹒６８美元，報每桶７４﹒２８美元。（ｊｆ）

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