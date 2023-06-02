《國金頭條》眾議院順利通過債限協議，人工智能熱潮再起美股走高

《經濟通通訊社２日專訊》美國眾議院順利通過債限協議，聯儲局高層暗示６月可能暫停加

息，且人工智能熱潮驅動大型科技股強勁漲勢恢復，美股周四（１日）走高。

道指漲１５３﹒３點，或０﹒５％，報３３０６１﹒５７點。標普５００漲４１﹒１９點，

或１％，重上４２００點關口，報４２２１﹒０２點，今年累積漲幅接近１０％。納指漲

１６５﹒７點，或１﹒３％，報１３１００﹒９８點。

不過，華爾街市場人士反應審慎。ＤａｔａＴｒｅｋ Ｒｅｓｅａｒｃｈ聯合創始人

Ｎｉｃｈｏｌａｓ Ｃｏｌａｓ表示：「美國大型科技股幾乎是全球唯一能找到股市超額回報的

地方，我們完全可以問，五月的表現還能維持多久？」



＊聯儲局６月或暫停加息美元走軟＊



周五（２日）美國將公布備受關注的就業報告，市場押注聯儲局將暫停加息。美元持續走軟

，美匯指數下跌０﹒７５％，至１０３﹒５４，是５月２４日以來最低。

澳元、加元和紐西蘭元兌美元領漲。澳元兌美元在Ｇ－１０貨幣中兌美元中漲幅最大，為

１﹒２％，至０﹒６５７９。美元兌日圓連續第４天下挫，收跌０﹒４％，至１３８﹒８。歐元

兌美元漲０﹒７％，至１﹒０７６４。

紐約期金上漲１３﹒４美元，至每盎司１９９５﹒５美元，盤中一度突破２０００美元關卡

，至２０００﹒７美元。油價隨美國股市大盤上漲，紐約期油上漲２﹒０１美元，報每桶

７０﹒１美元。布蘭特期油上漲１﹒６８美元，報每桶７４﹒２８美元。（ｊｆ）

