《運籌帷幄－梁業豪》分析騰訊長期形勢

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。騰訊（００７００）為市值最大的股本證券，排行第二位的

阿里巴巴（０９９８８）只及其五成半。因此港股大市的中長期形勢如欲轉好，其股價表現甚具

關鍵。陰陽燭月線圖上，自從股價於１月高見４１４﹒２０元後，走勢反覆向淡，現已低見

３０７﹒６０元。自去年１０月低價１７８﹒０７元起的反彈幅度其實已算不俗，加上２０２１

年８月低價３７６﹒７６元被升越，自２０２１年２月高價７３８﹒３７元起的跌浪是有可能已

經結束的。

即使長期跌浪只是暫告一個段落，４１４﹒２０元之上仍會有再升的空間。這個中期反彈浪

可被細分為低一級的（ａ）－（ｂ）－（ｃ）三個浪，（ａ）浪頂為４１４﹒２０元，（ｂ）浪

底則未可確認是否已於３０７﹒６０元出現。最後，若（ｂ）浪進一步下跌，自１７８﹒０７元

起升幅的０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度跌幅目標為２９６﹒１４元╱２６８﹒２７元。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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