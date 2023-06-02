《窩輪匯智－盧貴良》踏入６月科技股大反彈，選輪有法

《窩輪匯智》經過「五窮月」，港股受外圍不明朗及人民幣持續走低等因素拖累，全月表現

大幅向下，埋單計數一個月跌幅８％，回落至近１８０００點水平始見技術反彈。上兩周筆者介

紹過利用認沽證作沖的準備，若有靈活運用，在上月的波動市況中，理應找到一定的「定心丸」

，未至於在震盪市況中全失方向。

踏入６月份，港股終見較大回升的幅度，本周低位回升近千點力逼１９０００點關口。一如

上述，踏入「六絕」月，ＡＴＭ等科技股見低位反彈。阿里（０９９８８）發布語音影片ＡＩ助

手「通義聽悟」，具備實時記錄、多語言翻譯等功能，主要用作實時將語音及影片內容轉換成文

字。阿里股價由年初高位１１８﹒５０元計，依然回落逾三成。

美團（０３６９０）今年以來跌幅近四成，有大行認為業績有望持續改善，預計今年到底業

務交易能超６０００億元人民幣，增長超過八成，未來潛在變現空間大。至於股王騰訊

（００７００），公司繼續在市場內進行回購，由５月２２日以來每天都有進行，最低買入價約

３０６元。

投資者欲作重新部署，或可留意一下焦點股的認購證選擇，選證時可以年期較中線及貼價之

選，以減少短期引伸波幅變化的影響。根據滙豐網站的統計，以阿里及美團為例，市場上交投活

躍的認股證，引伸波幅定價範圍分別約於４１－５０％及４７－５６％。以行使價於９２﹒８８

元的阿里證為例，到期日為今年年底，引伸波幅約４４％，能提供的實際槓桿有約５倍。美團的

相關產品，若要找相當近的槓桿水平，市場上有行使價１５０元，今年底到期，引伸波幅定價約

４９％。

《香港滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品銷售經理 盧貴良》



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