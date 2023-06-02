《缸邊隨筆－石鏡泉》「童心同茗」義賣普洱茶

《缸邊隨筆》筆者於十多年前收了批普洱茶餅，現已存了１０年至１３年，是由生餅陳成熟

餅了，今拿出來供香港學生輔助會有限公司義賣。



２０１３年的「秘境雅韵」，單餅義賣價８００元，２０１０年的「秘境雅韵」和２０１０

年的「景邁雅韵」，單餅義賣價１０００元，端午節快到，吃糭、品好普洱，樂事也。



沖泡普洱，不少人在水溫上犯了錯誤，首泡確要１００℃水溫，泡３０秒便倒出，不要。之

後的只要用８０℃水溫，首泡１０秒，次泡也是１０秒。第３、４泡１５秒，第５、６泡２０秒

，之後每加兩泡就增５秒。這些高山有機普洱，是可以泡１５泡以上的。



泡完茶後曬乾茶葉用紗布袋袋好，放在鞋中可吸味，一周之後，可作花肥，物盡其用。



＊款項用於照顧兒童＊



基於港府法例，買茶的款項，是不可當捐款，得扣稅優惠的，但如另外捐款，則凡逾１００

元是可以作扣稅用的。買茶，捐款可用附列表格。



義買所得款項是用於支援香港學生輔助會有限公司眾多的照顧兒童的服務，詳細見圖。



祝各位善長，福有攸歸。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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