【外圍經濟】韓國５月通脹放緩，為央行７月維持利率不變創造空間

《經濟通通訊社２日專訊》韓國統計局周五（２日）公布的最新數據顯示，５月份ＣＰＩ按

年增長３﹒３％，為２０２１年１０月以來最低增幅，低於經濟學家預期的３﹒４％。不含石油

和農產品價格的核心ＣＰＩ上漲４﹒３％，前值４﹒６％。

數據顯示韓國通脹率連續第４個月下降，證明此前央行的緊縮政策，正令價格壓力回落，並

給央行在７月的議息會上，連續第４次維持利率不變創造空間。（ｊｆ）

