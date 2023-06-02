【外圍經濟】韓國５月通脹放緩，為央行７月維持利率不變創造空間

《經濟通通訊社２日專訊》韓國統計局周五（２日）公布的最新數據顯示，５月份ＣＰＩ按
年增長３﹒３％，為２０２１年１０月以來最低增幅，低於經濟學家預期的３﹒４％。不含石油
和農產品價格的核心ＣＰＩ上漲４﹒３％，前值４﹒６％。
數據顯示韓國通脹率連續第４個月下降，證明此前央行的緊縮政策，正令價格壓力回落，並
給央行在７月的議息會上，連續第４次維持利率不變創造空間。（ｊｆ）
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