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02/06/2023 10:24

【外圍經濟】非農數據出爐前聯儲局放鴿，市場押注６月暫停加息

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國費城聯儲銀行行長哈克（Ｐａｔｒｉｃｋ　Ｈａｒｋｅｒ）
一連兩日重申鴿派立場，支持６月暫停加息。
　　哈克表示，聯儲局正在接近停止加息的時間點，利率升至峰值後將維持不變，推動通脹率回
落至目標水平。他說：「我認為我們應該停下來。至少應該跳過一次加息，在我們考慮進行下一
次加息前，讓一些事情自行得到解決」。
　　與此同時，美國最新非農就業數據將於當地時間周五（２日）公布，而此前出爐的美國５月
ＡＤＰ就業人數報２７﹒８萬，遠高於預期的１７萬，前值２９﹒１萬。
　　「彭博經濟研究」指出，最新非農就業數據料將顯示招聘步伐放緩，但不足以讓聯儲局的鷹
派放鬆下來。對經濟下行風險的擔憂，可能促使聯儲局主席鮑威爾支持在６月跳過加息，但會在
７月再次加息。
　　由於目前利率達到１６年來最高水平，逾５％的短期利率繼續吸引投資者湧入美國貨幣市場
基金，令其存放現金升至創紀錄新高。截至５月３１日當周，大約有３１７億美元資金流入，總
資產規模達到史無前例的５﹒４２萬億美元。
　　在同一周，聯儲局通過流動性支持工具，向金融機構發放的貸款餘額為９７６億美元，前一
周為９６１億美元，連續第二周基本持平。（ｊｆ）

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