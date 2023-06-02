【外圍經濟】美國參議院已通過債限協議提案，將交由總統拜登簽署

《經濟通通訊社２日專訊》美國參議院已投票通過債限協議提案，將交由總統拜登簽署。

當地時間周四（１日）深夜，參議院以６３票對３６票通過該法案，該法案現將趕在下周一

（５日）大限日前，送交總統拜登簽署，結束了一場威脅全球金融危機的戲碼。

不過，許多參議員在辯論時表達了他們對部分條文內容的疑慮。參議院民主黨領袖舒默在投

票前游說他們，只有通過議案，美國才不會違約。（ｊｆ）

