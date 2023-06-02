《窩輪豪情－梁業豪》買賣衍生權證須留意波幅指數

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

原材料業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為

新東方（０９９０１）、百度（０９８８８）與騰訊（００７００），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首

選海螺水泥（００９１４）、恒基地產（０００１２）與兗煤澳大利亞（０３６６８）。

買賣恒指牛熊證者除須細心觀察恒生指數的走勢外，還須觀察的，只為各大恒指成分股的股

價表現。但若大家買賣的為恒指衍生權證，便須同時觀察恒指波幅指數的變化，因其反映恒指期

權莊家對指數後市的預期，包括升跌幅和升跌速度。須知恒指衍生權證發行商會高度參考這個指

數，然後決定所採用的權證引伸波幅。早前權證引伸波幅攀升，自然對持有衍生權證者有利；但

權證引伸波幅從高位回落後，便反映出港股大市的波動程度已告減弱。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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