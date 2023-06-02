【虛幣世界】比特幣徘徊２７０００美元，５月份整體下跌

《經濟通通訊社２日專訊》投資者憂慮美國通脹問題，比特幣及以太幣於５月份整體下跌，

是２０２３年首個下跌的月份，其中比特幣徘徊於２７０００美元，ＣｏｉｎＤｅｓｋ指數研究

負責人 Ｔｏｄｄ Ｇｒｏｔｈ分析指，廣泛ＣＭＩ下跌了約２％至３％，考慮到這些資產在歷

史基礎上的移動走勢，這確實是一個波動的月份，現在，市場正在尋找下一個可以推動幣價向上

的催化劑。

機構加密管理平台Ｈａｓｈｎｏｔｅ的首席執行官Ｌｅｏ Ｍｉｚｕｈａｒａ預計，加密市

場「躲過一劫」，這要歸功於債務上限危機的解決，以及亞洲尤其是香港對數字資產的日益歡迎

，特別亞洲市場努力為散戶投資者創造更容易的機會。他預計目前比特幣不會出現巨大突破，並

將目前的市場停滯與２０１９年投資者從長期熊市中恢復過來進行比較。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２６７９１﹒８０元，跌０﹒１０％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１８６４﹒４５，升０﹒１４％；艾達幣報０﹒３６５５元，升０﹒３０％；

瑞波幣報０﹒５１２０元，升１﹒０８％。（ｕｌ）



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