  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/06/2023 09:07

【虛幣世界】比特幣徘徊２７０００美元，５月份整體下跌

　　《經濟通通訊社２日專訊》投資者憂慮美國通脹問題，比特幣及以太幣於５月份整體下跌，
是２０２３年首個下跌的月份，其中比特幣徘徊於２７０００美元，ＣｏｉｎＤｅｓｋ指數研究
負責人　Ｔｏｄｄ　Ｇｒｏｔｈ分析指，廣泛ＣＭＩ下跌了約２％至３％，考慮到這些資產在歷
史基礎上的移動走勢，這確實是一個波動的月份，現在，市場正在尋找下一個可以推動幣價向上
的催化劑。
　　機構加密管理平台Ｈａｓｈｎｏｔｅ的首席執行官Ｌｅｏ　Ｍｉｚｕｈａｒａ預計，加密市
場「躲過一劫」，這要歸功於債務上限危機的解決，以及亞洲尤其是香港對數字資產的日益歡迎
，特別亞洲市場努力為散戶投資者創造更容易的機會。他預計目前比特幣不會出現巨大突破，並
將目前的市場停滯與２０１９年投資者從長期熊市中恢復過來進行比較。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２６７９１﹒８０元，跌０﹒１０％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１８６４﹒４５，升０﹒１４％；艾達幣報０﹒３６５５元，升０﹒３０％；
瑞波幣報０﹒５１２０元，升１﹒０８％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態02/06/2023
主持空軍畢業禮慘遭沙袋絆腳，拜登總統又當眾撲倒
人氣文章財經熱話02/06/2023
【虛幣世界】比特幣徘徊27000美元，5月份整體下跌
人氣文章中國故事01/06/2023
《神州經脈》財新PMI重回擴張　人民幣四連跌　馬斯克結束訪華
人氣文章財經熱話01/06/2023
618購物節開鑼京東報捷曾飆半成　電商股可借勢反彈？邊隻最值博？
人氣文章香港要聞01/06/2023
政府今年起接納大學生畢業前一年投考公務員
人氣文章生財有道01/06/2023
【高息定存】3及6個月港元定存最高4.4厘　邊間銀行咁高息？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金