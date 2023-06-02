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02/06/2023 09:55

恒指升幅擴至逾５００點，科技股造好，阿里、騰訊及美團升逾４％

　　《經濟通通訊社２日專訊》恒指升幅擴至逾５００點。現時，恒生指數報１８７９３，升
５７６點或升３﹒１７％，主板成交４０１﹒２９億元。國企指數報６３６９，升２１９點或升
３﹒５７％。恒生科技指數報３７８２，升１５１點或升４﹒１８％。
　　美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫上周末達成的舉債上限協議，將於眾議院通過全院表決。
另外，今年聯邦公開市場委員會票委、費城聯儲銀行總裁哈克再度呼籲聯儲會不要加息，他認為
是時候在６月「跳過」加息，再視乎後續情況才決定是否再加息。
　　科技股造好。阿里（０９９８８）現價升４﹒９８％，報８１﹒１５元，該股成交約
１９２６萬股，涉資１５﹒５３億元，盤中高見８１﹒３５元，最低見８０﹒１元；騰訊
（００７００）升４﹒６３％，報３３０元；美團（０３６９０）升４﹒９６％，報１１８﹒４
元；京東集團（０９６１８）升４﹒６９％，報１３６﹒１元。至於第一季度淨虧損按年收窄至
６﹒２８億人民幣的嗶哩嗶哩（０９６２６）跌２﹒６６％，報１２０﹒８元。
　　內房股反彈，龍湖（００９６０）升９﹒７９％，報１５﹒９２元；潤地（０１１０９）升
５﹒８５％，報３０﹒７５元；碧桂園（０２００７）升６﹒４３％，報１﹒４９元；同系的碧
桂園服務（０６０９８）大漲９﹒１５％，報９﹒１７元。
　　即月期指新報１８７１４，升５６４點，低水８０點。即月國指期貨報６３３５，升２２３
點，低水３４點。即月科指期貨新報３７８９，升１５３點，高水６點。
　　上證綜合指數報３２２０，升１５點或升０﹒４８％，成交１７３１﹒４７億元人民幣。深
證成份指數報１０９６３，升１２７點或升１﹒１８％，成交１１０２﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　８１﹒１５元　升４﹒９８％
　　騰訊（００７００）　　　　　　３３０元　升４﹒６３％
　　美團（０３６９０）　　　　１１８﹒４元　升４﹒９６％
　　京東集團（０９６１８）　　１３６﹒１元　升４﹒６９％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　１２０﹒８元　跌２﹒６６％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中海外（００６８８）　　　１６﹒４４元　升４﹒７１％
　　龍湖（００９６０）　　　　１５﹒９２元　升９﹒７９％
　　潤地（０１１０９）　　　　３０﹒７５元　升５﹒８５％
　　碧桂園（０２００７）　　　　１﹒４９元　升６﹒４３％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　９﹒１７元　升９﹒１５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　吉利汽車（００１７５）　　　９﹒３７元　　　　升４％
　　比亞迪（０１２１１）　　　２３９﹒６元　升２﹒２２％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　３１﹒９元　升４﹒９３％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　李寧（０２３３１）　　　　４５﹒１５元　　升８﹒４％
　　申洲國際（０２３１３）　　６６﹒０５元　升６﹒６２％
　　海底撈（０６８６２）　　　１６﹒９８元　升４﹒９４％
　　九毛九（０９９２２）　　　１３﹒７６元　升１﹒９３％
　　潤啤（００２９１）　　　　　５０﹒４元　升４﹒６７％
　　青啤（００１６８）　　　　　６８﹒４元　升２﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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