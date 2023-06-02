《談國論企－黎偉成》社會融資４月份全面溫和改善

《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０２３年４月份有全面溫和的改善，不僅商業銀

行為主的金融機構對實體經濟發放的人民幣貸款較快的增長，委托貸款、信托貸款、政府債券淨

融資、企業債券融資淨額和非金融企業境內股票融資等，有不同程度的良性提升，意味非銀行信

貸的社會融資市場漸見活力，使國民經濟有更多資金渠道支持，更全面穩中有進發展。



＊政府債券融資多增企業境內股票融資尚可＊



來自中國人民銀行所發布的《社會融資規模增量統計數據報告》顯示，全國社會融資的總規

模增量於２０２３年４月份達１﹒２２萬億元，比２０２１年同期多增２７２９億元或３４％，

相對於２０２２年４個月淨增僅９１０２億元和同比大減５１。％的表現要良佳，相信這受到疫

情有十分密切影響。新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症在中國以至全世界各地肆虐，使社會和經濟

受到嚴重困擾，甚至停頓，是為中國的社會融資市場於２０２２年４月份明顯收縮的十分重要因

由，但到２０２３年就因疫情基本受控和社會復常的支持有改善，特別是（一）對實體經濟發放

的人民幣貸款，於２０２３年４月份的淨增額度達４４３１億元，同比增長２２﹒５％，而

２０２２年同期則只增３６１６億元和較２０２１年同期少增９２２４億元。企（事）業單位的

人民幣貸款的短、中長期貸款需求強烈，但居民的供貸仍相對呆滯。

社會融資的其他項目，期內有不同程度的改進：（二）委托貸款：於２０２３年４月份淨增

８３億元，比２０２２年同期淨減２億元，來回相去８５億元，額度變化無疑相當有限，卻有頗

良好的啟示性。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托人確定的貸

款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委托人通常政

府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出支持。

（三）政府債券融資，增量淨額於２０２３年４月份４５４８億元，比上年同多增６３６億

元或１６﹒２５％。人行於２０１９年１２月份起將「國債」和「地方政府一般債券」納入社會

融資規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標，指標數值為托管機構的

托管面值。

（四）信托貸款，於２０２３年４月份累計淨增１１９億元，而２０２２年同期則淨減的

６１５億元，尚可。信托貸款為受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象

、用途、期限、利率與金額等發放貸款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在

發放貸款的對象、用途等方面有充分的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的

優勢，增加資金的安全性，以提高資金使用效率。



＊信托融資由減轉淨增委托貸款保持溫和增長＊



和（五）非金融企業境內股票融資，於２０２３年４月份達９９３億元，比上年同期少增

１７３億元或１４﹒８３％，與股市市況和經濟表現當有密切關係。

（六）未貼現的銀行承兌匯票，於２０２３年４月份淨減１３４７億元，比上年同期淨減的

２５５７億元少減１２１０億元。是企（事）業單位期內的票據融資淨減，可見事出有因也。但

企業的中長期及短期貸款皆增，始使票據融資減少，情況未算差勁也。

（七）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ），於２０２３年４月２８４３億

元，比上年同期少８０９億元或２３﹒２５％。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發

債，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券，獲金融機構積極支持特別是

非股份公司的企業機構債券融資，有頗不俗的發展前景。

由是可見，中國的社會融資市況，在２０２３年隨社會復常有逐步改善，惟要達活躍佳境當

需時始能遂願也。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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