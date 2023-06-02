《中概異動》阿里升逾５％突破１０天線，現報８１﹒２元

《經濟通通訊社２日專訊》阿里（０９９８８）升５﹒０５％，報８１﹒２元，較ＡＤＲ收

市低０﹒０９％，升穿１０天線（８０﹒１７５元），最高價８１﹒２５元，最低價８０﹒１元

；成交１６２３﹒４１萬股，成交金額１３﹒０８億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動

買入１﹒５３億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５０４１﹒９萬元，加權平均

成交價８０﹒５０６元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額４５１３﹒２３萬元，

加權平均成交價８０﹒６２元。

現時，恒生指數報１８７５９，升５４２點或２﹒９８％；恒生中國企業指數報６３５２，

升２０３點或３﹒３％；恒生科技指數報３７７３，升１４２點或３﹒９３％。



基本資料

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現價 ８１﹒２００ 變動 ＋５﹒０５％

最高價 ８１﹒２５０ 最低價 ８０﹒１００

成交股數 １６２３﹒４１萬股 成交金額 １３﹒０８億

１０天平均 ８０﹒１７５ 歷史波幅％ ３５﹒１５２

２０天平均 ８１﹒８３５ 加權平均價 ８０﹒５７４

５０天平均 ８６﹒２３４ ＲＳＩ１４ ４６﹒５０２

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒５３億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８１﹒２０ ＋５﹒０５

騰訊（００７００） ３２８﹒００ ＋３﹒９９

快手（０１０２４） ５６﹒８０ ＋６﹒０７

小米（０１８１０） １０﹒６０ ＋３﹒３１

理想汽車（０２０１５） １１５﹒３０ ＋４﹒１６

藥明生物（０２２６９） ４２﹒９０ ＋２﹒７５

美團（０３６９０） １１７﹒８０ ＋４﹒４３

京東集團（０９６１８） １３６﹒６０ ＋５﹒０８

嗶哩嗶哩（０９６２６） １２０﹒８０ －２﹒６６

百度（０９８８８） １２８﹒７０ ＋５﹒８４

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（ｅｄ）

