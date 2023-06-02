《中概異動》阿里升逾５％突破１０天線，現報８１﹒２元

《經濟通通訊社２日專訊》阿里（０９９８８）升５﹒０５％，報８１﹒２元，較ＡＤＲ收
市低０﹒０９％，升穿１０天線（８０﹒１７５元），最高價８１﹒２５元，最低價８０﹒１元
；成交１６２３﹒４１萬股，成交金額１３﹒０８億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動
買入１﹒５３億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５０４１﹒９萬元，加權平均
成交價８０﹒５０６元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額４５１３﹒２３萬元，
加權平均成交價８０﹒６２元。
現時，恒生指數報１８７５９，升５４２點或２﹒９８％；恒生中國企業指數報６３５２，
升２０３點或３﹒３％；恒生科技指數報３７７３，升１４２點或３﹒９３％。
基本資料
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現價 ８１﹒２００ 變動 ＋５﹒０５％
最高價 ８１﹒２５０ 最低價 ８０﹒１００
成交股數 １６２３﹒４１萬股 成交金額 １３﹒０８億
１０天平均 ８０﹒１７５ 歷史波幅％ ３５﹒１５２
２０天平均 ８１﹒８３５ 加權平均價 ８０﹒５７４
５０天平均 ８６﹒２３４ ＲＳＩ１４ ４６﹒５０２
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒５３億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） ８１﹒２０ ＋５﹒０５
騰訊（００７００） ３２８﹒００ ＋３﹒９９
快手（０１０２４） ５６﹒８０ ＋６﹒０７
小米（０１８１０） １０﹒６０ ＋３﹒３１
理想汽車（０２０１５） １１５﹒３０ ＋４﹒１６
藥明生物（０２２６９） ４２﹒９０ ＋２﹒７５
美團（０３６９０） １１７﹒８０ ＋４﹒４３
京東集團（０９６１８） １３６﹒６０ ＋５﹒０８
嗶哩嗶哩（０９６２６） １２０﹒８０ －２﹒６６
百度（０９８８８） １２８﹒７０ ＋５﹒８４
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（ｅｄ）
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