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即市新聞

02/06/2023 10:13

《中概異動》阿里升逾５％突破１０天線，現報８１﹒２元

　　《經濟通通訊社２日專訊》阿里（０９９８８）升５﹒０５％，報８１﹒２元，較ＡＤＲ收
市低０﹒０９％，升穿１０天線（８０﹒１７５元），最高價８１﹒２５元，最低價８０﹒１元
；成交１６２３﹒４１萬股，成交金額１３﹒０８億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動
買入１﹒５３億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５０４１﹒９萬元，加權平均
成交價８０﹒５０６元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額４５１３﹒２３萬元，
加權平均成交價８０﹒６２元。
　　現時，恒生指數報１８７５９，升５４２點或２﹒９８％；恒生中國企業指數報６３５２，
升２０３點或３﹒３％；恒生科技指數報３７７３，升１４２點或３﹒９３％。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８１﹒２００　變動　　　　＋５﹒０５％
　　最高價　　　　　　８１﹒２５０　最低價　　　８０﹒１００
　　成交股數　　１６２３﹒４１萬股　成交金額　　１３﹒０８億
　　１０天平均　　　　８０﹒１７５　歷史波幅％　３５﹒１５２
　　２０天平均　　　　８１﹒８３５　加權平均價　８０﹒５７４
　　５０天平均　　　　８６﹒２３４　ＲＳＩ１４　４６﹒５０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒５３億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　８１﹒２０　＋５﹒０５
　　騰訊（００７００）　　　３２８﹒００　＋３﹒９９
　　快手（０１０２４）　　　　５６﹒８０　＋６﹒０７
　　小米（０１８１０）　　　　１０﹒６０　＋３﹒３１
　　理想汽車（０２０１５）　１１５﹒３０　＋４﹒１６
　　藥明生物（０２２６９）　　４２﹒９０　＋２﹒７５
　　美團（０３６９０）　　　１１７﹒８０　＋４﹒４３
　　京東集團（０９６１８）　１３６﹒６０　＋５﹒０８
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１２０﹒８０　－２﹒６６
　　百度（０９８８８）　　　１２８﹒７０　＋５﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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