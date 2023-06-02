《午市前瞻》環球市場氣氛並未真正轉向，龍湖績佳惟樓市未轉勢

《經濟通通訊社２日專訊》恒生指數半日收報１８８８３，升６６６點或３﹒６６％，主板

成交６２３﹒０９億元。恒生中國企業指數報６４０９，升２６０點或４﹒２３％。恒生科技指

數報３８０６，升１７５點或４﹒８４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３３１元，升１５﹒６元或４﹒９５％，成交４６﹒９４億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報８２﹒１元，升４﹒８元或６﹒２１％，成交２４﹒１１億元；美團收報

１１９﹒１元，升６﹒３元或５﹒５９％，成交２３﹒９３億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊曾永堅：恒指破１９０００亦未算轉勢＊



隔晚美股先跌後升，港股今早大幅高開３４９點，盤中美國參議院完成通過暫停債務上限議

案，恒指升幅擴大至超過６００點。科技股延續升勢領升大市，跌殘的消費類別內房股及零售股

趁勢大幅反彈。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，美國兩院通過債限議案緩解

環球市場憂慮，但短線利好作用未必能一舉吸引資金大手入市。

曾永堅提到，市場目前仍關注本月中聯儲局會否進一步加息，雖然近期多有官員放風或會暫

停加息，但整體市場對加息預期仍未有一致共識。同時市場關注美國下半年的衰退風險，目前尚

未有數據消除相關憂慮；故他認為，單憑債限議案通過，難以一時提升市場風險胃納。

回到港股方面，除了外圍因素，內地經濟復甦的延續力度亦是市場焦點。近期內地公布經濟

數據有明顯放緩跡象，尤其所謂「樓市小陽春」無以為繼，消費市場及出口前景不明朗，人民幣

弱勢亦拖累經濟復甦進程。故此，曾永堅認為即使恒指上破１８８００甚至試破１９０００，都

未能輕言已全面轉勢，仍有待內地經濟數據進一步改善才真正有利港股。



＊內房股有資金平倉帶動股價＊



大市回升，低殘內房股大幅反彈，早前弱勢龍湖（００９６０）及碧服（０６０９８）大升

超過一成。曾永堅回顧過去兩個月，實力較強的內房股都面對大幅調整，主要受到沽空以及衍生

工具等等主導走勢。今日市況偏強，故相關資金平倉帶動升幅亦屬合理。

他指出，諸如龍湖及越地（００１２３）等穩健內房股大幅調整後，估值的確吸引，但即使

個別股份自身業務良好，但市場仍憂慮內地樓市大盤走勢並未能止跌回穩，故仍難以吸引長線投

資者入手撈底。以目前龍湖反彈強勢，短線暫時觀望能否重上２０天線約１８﹒４元。（ｈｃ）

