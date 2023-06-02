港府完成發行多幣種綠債籌６０億美元，首次增設十年期人民幣債券

《經濟通通訊社２日專訊》香港政府宣布，完成發行多幣種綠色債券，合共籌資約６０億美

元（約４６８億港元），創亞洲同類債券發行最高紀錄。港府指，認購反應熱烈，共吸引接近

３００億美元等值的認購金額。其中人民幣債券的發行額比今年１月時發行的１００億人民幣增

加至１５０億人民幣，並首次增設１０年期人民幣債券。



＊美元債券發行額２２﹒５億美元＊



今次港府發行了美元、歐元和離岸人民幣綠色債券。美元債券包括３年、５年和１０年期，

共集資２２﹒５億美元，５億美元的３年期債券收益率為４﹒３４１％；７﹒５億美元的５年期

債券收益率為４﹒０９６％；１０億美元的１０年期債券收益率為４﹒０４１％。

歐元債券包括４年和９年期，共集資１５億歐元，７﹒５億歐元的４年期債券收益率為

３﹒４０６％；７﹒５億歐元的９年期債券收益率為３﹒８４７％。

人民幣債券包括兩年、５年和１０年期，共籌資１５０億元人民幣，６０億人民幣的２年期

債券收益率為２﹒７％；６０億人民幣的５年期債券收益率為２﹒９５％；及３０億人民幣的

１０年期債券收益率為３﹒３％。



＊十年期人債進一步豐富離岸人幣產品選擇＊



財政司司長陳茂波表示，環球投資者對香港發行綠色債券認購反應熱烈，再次肯定本港在綠

色和可持續發展的工作。這次發行包括首批１０年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲

線，以及進一步豐富離岸人民幣產品選擇，有序推進人民幣國際化。我們會繼續定期發行綠色債

券，以推動市場創新和持續發展。」

這批綠色債券是透過於２０２１年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，

預期於２０２３年６月７日交收，並於港交所（００３８８）和倫敦證券交易所上市。這批綠色

債券獲標普全球ＡＡ＋以及惠譽ＡＡ－評級。



＊東方匯理及滙豐任聯席全球協調行＊



是次發售綠色債券由東方匯理銀行及滙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及

聯席綠色結構銀行。花旗及摩根大通為美元及歐元綠色債券的聯席全球協調行，並連同法國巴黎

銀行、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀為聯席牽頭行和聯席簿記行。瑞穗為美元綠色債券的聯席牽

頭行和聯席簿記行。中銀香港（０２３８８）及工銀亞洲為人民幣綠色債券的聯席全球協調行，

並連同交通銀行及渣打銀行為聯席牽頭行和聯席簿記行。（ｃｌ）





