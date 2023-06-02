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02/06/2023 10:02

惠理集團（００８０６）：引入廣發可加強中國資產投資能力

　　《經濟通通訊社２日專訊》惠理集團（００８０６）宣布，引入廣發香港為戰略投資者，是
廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）擁有的全資子公司，交易完成後廣發香港將持有
惠理２０﹒２０％股權。
　　惠理集團稱，此次交易將使其進一步鞏固其作為亞洲和中國領先專業資產管理公司的地位，
以滿足全球機構和個人投資者日益增長的投資需求。
　
＊廣發香港：交易可進一步捕捉大灣區內金融機遇＊
　
　　廣發控股（香港）首席執行官林曉東表示，廣發証券非常重視成為惠理集團的戰略股東。雙
方的合作將進一步推動雙方在財富和資產管理業務方面的競爭優勢，亦是廣發証券全球化戰略舉
措之一，相信廣發証券將能進一步推動在中國大灣區實現可持續的經濟增長和捕捉區內金融機遇
。　
　　惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海表示，通過此次合作協議惠理不但能
夠善用廣發証券強大的分銷網絡來接觸更多中國大陸，特別是大灣區投資者，同時亦能加強在中
國不同資產類別的投資能力。他稱，有信心引入廣發証券作為戰略股東，可產生協同效應，為公
司股東和投資者帶來長期穩定的回報。（ｒｈ）

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