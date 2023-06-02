《投資新視野－鄧嘉南》去美元化成趨勢，中國股貸市場機遇漸顯

《投資新視野》邁向２０２３年下半年，隨美元下跌，有跡象顯示世界經濟逐漸減低對美元

的依賴，去美元化的趨勢漸成。儘管去美元化情況不會過於極端，中長線而言，美元、人民幣及

歐元將繼續角力，投資者宜合理分散配置。而面對波動的宏觀市況，投資者亦應加倍謹慎，密切

關注關鍵趨勢。



＊股票－－已發展市場或衰退，亞洲地區表現較佳＊



已發展市場或需承受持續緊縮貨幣政策所引致的後果，經濟衰退的風險較高，加上勞動力市

場持續緊張，通脹可能較預期膠著。工資增長仍然參差，通脹再次成為央行關注重點。在通脹影

響之下，聯儲局透過寬鬆政策以應對增長疲弱的可能性大不如前。歐美目前的風險資產仍未能反

映業績或將下跌的趨勢，以及流動性持續緊縮的情況。

中國經濟重啟，國內工業活動、消費需求和物業交易指標全面上升。除日本外，整個亞洲因

結構性利好因素而得益，隨著中國當局推行正面的宏觀政策，減少監管干預，實體經濟得以進一

步靠穩，業績開始見底回升。亞洲區風險資產的估值表現則相對出色。



＊固定收益－－防守型債券值得關注，公司基本面為投資關鍵＊



經歷長達一年的緊縮貨幣政策後，有跡象顯示加息開始對經濟增長放緩和通脹造成影響。央

行的焦點已從加息步伐轉至最終利率水平，以及維持在該水平的所需時間。

全球經濟增長及通脹一直受不確定因素所影響，我們相信企業的財務健康和優勢等公司基本

面將成為焦點。隨著宏觀經濟轉弱，違約率難免上升，但我們預期這次違約率上升或會較過往衰

退時期溫和。投資者應普遍看好那些擁有穩定需求和收入，且利潤率高和流動性充裕的公司，其

足以應對融資成本上升及未來經濟可能轉弱。

與歷史水平相比，現時收益率和息差仍處於高位，估值相對吸引，收入狀況亦較 ２０２２

年初有明顯改善。對多年來缺乏收益的投資者而言，收入水平上升不僅代表機制上的轉變，反

映固定收益資產類別的需求前景向好，而且歷史經驗亦顯示此等情況有助提升該資產類別的質素

，能為信貸投資者帶來波幅較低的回報。



＊中國信貸－－中國增長前景正面，現為入市良機＊



中國的廣泛增長前景正面，內地整體政策致力以穩定和經濟復蘇為中心，但投資者對經濟增

長和公司業績能否持續復蘇仍存有疑慮。內地的信貸周期已在一年多前觸底，預期將進入新的上

升周期。監管方面，在經濟顯著改善之前，當局不會急於推出新政策。內地零售銷售額明顯低於

疫情前的趨勢，可見積壓需求較為龐大，經濟有望強勁復蘇。這是抵銷已發展市場衰退風險的重

要因素。

至於增長方面，美國及瑞士銀行業出現危機，市場憂慮情況或會蔓延，拖累離岸美元中國企

業債券價格下挫。與此同時，不少債券發行人的信貸基本面遠較經濟重啟前強勁，構成入市機會

。

去美元化的趨勢逐漸顯露，美元下跌壓力未除，加上經濟增長及通脹受不確定因素影響，宏

觀市況不明朗。目前，投資者可留意中國股票和信貸市場，以及防守性較高的債券，掌握市場趨

勢。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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