《雷鳴天下－雷鼎鳴》琉球與中美日博弈

《雷鳴天下》月前網上傳言，中國外長秦剛支持琉球獨立建國，亦有「中國與沖繩達成共識

恢復稱呼琉球」的信息。這些傳聞幾可肯定是民間偽托中國高級官員之口說出來，並非真實，但

不少網民及評論人卻大表興奮，這反映出大國博弈中有一厲害的新招若隱若現，中國的外交工具

庫中會否多了一個選項？



秦剛在５月１０日參觀了柏林的波茨坦會議舊址後，十分感慨，倒是代表官方，真正的說過

一段重要說話。他提醒世人，１９４５年７月２６日由杜魯門、邱吉爾、蔣介石與史太林（事後

補簽）簽訂的《波茨坦公告》奠定了二戰後的國際秩序，此種秩序必須得到維護，這包括台灣要

歸還中國。



琉球問題與《波茨坦公告》都牽扯上今天幾個熱點議題，不可等閒視之。釣魚台主權為何屬

於中國？美國佔用了沖繩縣１０﹒４％的土地作其用以封鎖中國的軍事基地是否合理合法？台獨

是否有法理依據？美國口口聲聲說要別人維護基於規則的國際秩序，她是否在帶頭破壞《波茨坦

公告》？這些問題多多少少都與港人並不算熟悉的琉球歷史拉上關係，我們應一探究竟。



＊曾是明清藩屬 明治天皇藉詞吞併＊



我有位朋友黃天，他有兩重身份，一是澳門與香港的雲吞麵名店黃枝記的老闆，此店門外有

對聯「無酒安能邀月飲，有錢最好食雲吞」；二是他是位傑出的歷史學家，曾在日本留學，其洋

洋數十萬言４７５頁的巨著《琉球沖繩交替考》，立可使他成為香港有關琉球歷史的第一專家，

當中所考據出的史實與見識十分值得參考，我從中也偷師不少。當然，本文若有錯誤，與他無關

。



琉球與中國歷史淵源深遠，雙方關係極好。明太祖朱元璋即位後幾年，要諭告四鄰新朝國號

為明，在１３７２年派了楊載出海到琉球。琉球有三王，他們先後表示願意歸順並遣使來朝進貢

。太祖對他們十分禮遇，並有賜封。說起進貢，其實這算是國際貿易的一種，天朝送給藩國的禮

物，價值往往大於進貢之物。琉球此後數百年似乎是死心塌地忠順於明清兩朝。



自明中葉後，中國沿海倭寇為患，在１６０９年，日本的薩摩藩還武力脅迫琉球，使其成為

日本藩屬，亦即琉球同時是中國藩屬也是日本藩屬。到了１８７２年，明治天皇找個藉口，要「

處分」琉球，將其納入日本領土，１８７９年還命令琉球藩王及王室成員移住東京，置琉球為沖

繩縣，完成吞併過程。



在天朝與琉球交往中，雙方過從甚密，１３７２至１８６６年間，中國共派遣過２４任的冊

封使到琉球，他們寫下了不少《使琉球錄》的文件，與１５世紀初的海道針經《順風相送》（此

書保釣時期在海外大大有名），共同提供了不少文獻證據，證明釣魚台自古已屬中國。其中一條

是，從釣魚台列島到琉球邊境的古米山（久米島），中間隔著一條深２、３千米的海溝，是一道

天然分隔兩國的海界。以今天地理術語說來，台灣與釣魚台皆在中國的大陸架之內，琉球不是，

中國也從不說琉球是中國領土。



＊美違《波茨坦公告》 無視琉球主權＊



二次大戰後期，琉球卻成為了亞洲規模最大最慘烈的攻防戰場。美軍派了５０萬官兵，

１８﹒３萬人登陸作戰，此戰美軍死了１２，５２０人；日軍死多少？官方說超過１８﹒８萬，

其中琉球本地人超過１２萬，堪比原子彈所殺人數。有種算法，是每４名琉球人中，便死了１名

！當中最為恐怖的是死者當中相當一部分是收到命令要集體自盡，在１９５０年出版的《鐵之風

暴》中記載了「沖繩強制集體自盡」一幕，幾乎所有的沖繩人都有親人在此役身亡，這亦成為他

們世代相傳的噩夢。



１９４５年的《波茨坦公告》明言日本只能保持本土４個大島，其他一律要放棄，這也包括

琉球，台灣及釣魚台當然也要歸還中國。１９５１年在沒有中國參與的《舊金山和約》中，美國

把琉球交給自己託管，１９７２年私自把琉球交給日本管理，卻沒有理會琉球歷史上是一個獨立

國家。美國並申明要在那裏佔用２００多平方公里作軍事基地，並擁有治外法權。



這些安排為後世帶來很多困擾。琉球人並不怎麼認同自己是日本人，但二次大戰時他們卻被

迫上戰場當炮灰，美軍在琉球設置軍事基地，在未來的戰爭中，豈不會成為別國的攻擊目標？住

在那裏的琉球人豈不恐懼？再加上美軍不受當地法律限制，殺人強姦屢屢發生，所以要美國撤軍

甚至琉球獨立的聲音不絕於耳。琉球交給日本，並不符合《波茨坦公告》與《開羅宣言》，中國

雖沒有挑戰日本對琉球的主權，但道義上支持琉球復國，並不為過。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



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