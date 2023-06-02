《青工俠說－廖錦興》戰爭與和平

《青工俠說》不少人許願時會說「世界和平」，然而現實中戰爭不斷，何來和平？當提到「

戰爭與和平」，你可能聯想起俄國著名作家列夫．托爾斯泰於１８６５年間的同名長篇小說，而

現實中的戰爭的傷亡慘重與小說描繪的可謂是大相逕庭。



當今最多人談論的俄烏戰爭，或許是近代國與國之間傷亡最嚴重的戰事。自２０２２年至今

已經持續１５個月的激戰，這場戰爭是從２０１４年俄羅斯派兵進入，並佔領烏克蘭領土克里米

亞的一個延續。這戰爭的背景和歷史在此不贅，但無論甚麼原因或陰謀導致生靈塗炭、家破人亡

都是不人道。凡事總有因果，作法者必自斃。



自２０２２年俄羅斯發動戰爭開始以來，全球的格局有翻天覆地的轉變，世界出現兩極化現

象。以美國為首的列強紛紛採用制裁、壓制、對抗、杯葛、提供軍備和資金等方式，而中國及其

友好關係國家則倡議用政治手段解決這一困局，而過去一直處於「牆頭草」的國家現在也得靠邊

站。



過去兩周，出現多個大型地區性的活動及會議：七大工業國峰會（Ｇ７）、四方安全對話

（Ｑｕａｄ）、「中國－中亞峰會」（Ｃｈｉｎａ－Ｃｅｎｔｒａｌ Ａｓｉａ

Ｓｕｍｍｉｔ）、東盟峰會（ＡＳＥＡＮ Ｓｕｍｍｉｔ）、阿拉伯聯盟會議（Ａｒａｂ

Ｐａｒｌｉａｍｅｎｔ）、２０２３年全球貿易投資促進峰會北京倡議等。各國首腦忙於參與這

些會議，也借機進行雙邊會談。今年這些會議中出現兩個重大議題，分別是俄烏戰爭及亞洲地區

經貿發展。



由於兩極化現象存在，令以往主要著重經貿合作的Ｇ７變成戰爭同盟國會議。烏克蘭總統澤

連斯基親自出席Ｇ７峰會，爭取軍備支援，尤其是Ｆ１６戰鬥機。在Ｇ７峰會後的聯合聲明中，

除繼續以強烈措詞譴責俄羅斯入侵烏克蘭及將全力支持烏克蘭外，亦再次強調自由開放印太地區

安全的重要性。



除俄烏戰爭之外，還有很多全球衝突與危機，包括內戰和殺戮戰場，如以色列與巴勒斯坦、

蘇丹、緬甸、索馬里等地。過去半個世紀，人類在全球化的發展下偏向追求和平，希望能享受安

穩的生活，然而在地緣政治、地區發展不平衡和霸權主義升溫下，再度泛起戰爭的危機。從過去

各國裁軍及去核化，轉變為頻繁的軍事演習、具殺傷力軍備買賣及文攻武嚇，令亞洲地區的戰爭

風險愈見高漲，全球民生經濟又將面對大考驗。



回顧上月中在西安舉行首屆中國－中亞峰會，作為東道主的中國，宣布向中亞國家提供

２６０億人民幣融資支持和無償援助，並將出台更多貿易便利化舉措，升級雙邊投資協定，鼓勵

中亞的中資企業提供更多就業機會。中亞位於亞歐大陸的中心，處於聯通東西、貫穿南北的十字

路口，在歐美劍拔弩張時中亞地區國家與中國的協作和互信尤為重要。



此外，在西方制裁俄羅斯的影響下，自去年３月起，哈薩克境內的俄羅斯企業數量大幅增加

。中國、土耳其和包括印度在內的其他國家，亦開展中亞地區的投資計劃，減低對歐美市場的依

賴。



另方面，上月中在沙特阿拉伯城市吉達召開第３２屆阿拉伯聯盟峰會，除討論恒常經貿發展

議題，亦關注圍繞該地區以及全球重大事件。大會邀請了烏克蘭總統澤連斯基發表演講，並正式

邀請了被暫停阿拉伯聯盟成員國資格１２年之久的敘利亞由總統阿薩德出席。看來，自本年初以

來，中國斡旋取得成功，使被視為中東地區宿敵的伊朗與沙特阿拉伯在斷交７年後簽署協議，同

意恢復外交關係。這令中東地區和阿拉伯國家出現和平契機，使戰爭陰霾下的世界出現一絲和平

曙光。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

