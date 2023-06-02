《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監擴資本市場高水平制度型開放

《經濟通通訊２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：推動資本市場高水平對外開放

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中證監副主席方星海昨日在２０２３深交所全球投資者大會上表示，中證監將著力擴大資本市場

高水平制度型開放，歡迎符合條件的國際金融機構和投資者繼續抓住機遇擴大在華投資展業，共

同分享中國經濟健康穩定增長的紅利。



前４月中國服務貿易保持增長

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商務部新聞發言人束珏婷１日表示，今年１－４月，中國服務貿易總體保持增長態勢，服務進出

口總額２０８１６﹒５億元（人民幣．下同），同比增長９﹒１％。



工信部推進六方面轉型加快工業綠色發展

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工信部副部長辛國斌１日於廣州舉行的２０２３工業綠色發展大會上表示，要全面推進工業綠色

發展，將工業綠色發展作為新型工業化的重點，打造綠色新動能。





《上海證券報》



中證監：擴大資本市場高水平制度型開放

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「現代資本市場必定是一個雙向開放的市場，一個張開雙臂歡迎全球投資者的市場，一個有力支

持本國企業走向世界的市場。」２０２３全球投資者大會１日在深圳開幕，中證監副主席方星海

在大會致辭中表示。



上交所助力央企做強做優做大

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自去年９月以來，上交所已陸續與中國國新、中國航空工業集團、中國航天科工集團、中國華電

、中國信達、中國航天科技集團等多家央企達成戰略合作，建立長期穩定的合作機制。



貴州對接長三角產業協作推介大會在滬舉行

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貴州省對接長三角產業協作推介大會１日在上海舉行。當日，大會現場簽約總金額４６６﹒３２

億元，同時面向海內外推出６００個產業招商項目，擬引資規模共３９０４﹒９７億元。





《證券時報》



方星海：擴大高水平對外開放

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２０２３全球投資者大會昨日在深圳召開，中證監副主席方星海在會上表示，現代資本市場必定

是一個雙向開放的市場，一個張開雙臂歡迎全球投資者的市場，一個有力支持本國企業走向世界

的市場。



廣東出台「製造業當家２２條」邁向製造強省

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廣東政府１日出台《關於高質量建設製造強省的意見》，推動製造業高端化智能化綠色化發展，

確保製造業重點產業鏈自主可控和安全可靠，加快實現由製造大省向製造強省跨越。



「中特估」需從「價值發現」走向「價值創造」

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今年以來，通信運營商、油氣、基建、金融板塊的「中字頭」頭部上市公司從估值「窪地」價值

回歸，由此也引發了市場激辯。規模龐大的國有資產能否盤活，國有企業效率能否進一步提高，

成為「中特估」估值能否持續長期上行的基礎。（ｌｃ）

