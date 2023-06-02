  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/06/2023 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價小升２６點子止三連貶，報７﹒０９３９

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０９３９，較
上個交易日升２６點子，止三連貶，上個交易日報７﹒０９６５。
　　據外電報道，中國商務部自今年５月起一直在向出口商、進口商和銀行查詢這些機構的匯率
策略，以及人民幣貶值將如何影響他們的業務，當局亦關注出口商的經營狀況、問題和優惠政策
要求。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒０９３９　　－２６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒６３２１　＋４３４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１０９４　　＋４７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９０５８　　　－４﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒８８５４　＋５２８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６６４８　＋４６８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３０２１　＋２６６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２６５８　＋１３８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒８３４３　＋３６８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７６３　＋４４７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９５　　　－１﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒４０８９　－５２４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒７６７７　－１０９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒１２００　－１０８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告02/06/2023
【大行炒D乜】嗶哩嗶哩績後大行點評價？一click就知道
人氣文章國際動態02/06/2023
拜登:美國不尋求與中國衝突
人氣文章國際動態02/06/2023
主持空軍畢業禮慘遭沙袋絆腳，拜登總統又當眾撲倒
人氣文章財經熱話02/06/2023
【虛幣世界】比特幣徘徊27000美元，5月份整體下跌
人氣文章中國故事01/06/2023
《神州經脈》財新PMI重回擴張　人民幣四連跌　馬斯克結束訪華
人氣文章財經熱話01/06/2023
618購物節開鑼京東報捷曾飆半成　電商股可借勢反彈？邊隻最值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金