【聚焦人幣】人幣中間價小升２６點子止三連貶，報７﹒０９３９

《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０９３９，較

上個交易日升２６點子，止三連貶，上個交易日報７﹒０９６５。

據外電報道，中國商務部自今年５月起一直在向出口商、進口商和銀行查詢這些機構的匯率

策略，以及人民幣貶值將如何影響他們的業務，當局亦關注出口商的經營狀況、問題和優惠政策

要求。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒０９３９ －２６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒６３２１ ＋４３４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１０９４ ＋４７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９０５８ －４﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒８８５４ ＋５２８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６６４８ ＋４６８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３０２１ ＋２６６﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒２６５８ ＋１３８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒８３４３ ＋３６８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７６３ ＋４４７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９５ －１﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４０８９ －５２４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７６７７ －１０９﹒００

１人民幣╱韓元 １８５﹒１２００ －１０８﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

