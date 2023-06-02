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02/06/2023 08:48

【台海局勢】美台簽署「２１世紀貿易倡議」首批協定，北京反對

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國及台灣代表在華盛頓正式簽署「２１世紀貿易倡議」首批協
定。
　　台方表示，簽署的貿易協定是自１９７９年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，所
達成的階段性成果，標誌台美經貿關係歷史性里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁
出關鍵一步。未來可逐步擴大協定，很大機會可以發展為更廣泛的自由貿易協定，並增加台灣參
與其他區域貿易協定的機會，包括跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）等。
　　蔡英文對簽署協定表示肯定，期待未來台美能建立更緊密夥伴關係，為台灣的經濟與產業爭
取更多機會。
　　首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業
等５項議題。後續仍有包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法
７項議題有待協商。台灣的行政管理機構政委鄧振中透露，下一步將首先會就環保、勞工和農業
議題磋商。
　
＊北京：借經貿名義向「台獨」發出任何錯誤信號＊
　
　　在北京，外交部表示反對，指美方應當停止任何形式的美台官方往來，不得與商簽具有主權
意涵和官方性質的協定，不得借經貿名義向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。中方一貫堅決
反對建交國與台灣地區進行任何形式的官方往來，美方有關行徑嚴重違反一個中國原則和中美三
個聯合公報的規定，亦違背美方自己作出僅同台灣保持非官方關係的承諾。並批評民進黨當局打
著經貿合作的幌子，搞倚美謀獨，注定是竹籃打水一場空。（ｄｗ）

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