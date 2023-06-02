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02/06/2023 08:41

【大國博弈】拜登：美國不尋求與中國衝突

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國總統拜登表示，美國不尋求與中國衝突或對抗，並認為雙方
可以合作，解決例如氣候變化等全球挑戰。
　　美國總統拜登在科羅拉多州的空軍學院畢業禮致辭，指畢業學員將面對愈來愈不穩定的世界
。他提到俄烏戰事、與中國的競爭、氣候變化及人工智能等，強調美國會繼續支持烏克蘭對抗俄
羅斯侵略，又指美國面對包括中國在內的其他挑戰，強調美國不尋求與中國衝突或對抗，兩國應
該可以在力所能及的範圍內合作解決全球挑戰，例如氣候變化。美國亦準備好迎接激烈的競爭，
捍衛自身及合作夥伴的利益。
　　拜登並預告，將很快與土耳其總統埃爾多安談話。北約將於７月在立陶宛維爾紐斯召開峰會

　
＊拜登出席空軍學院畢業禮時跌倒＊
　
　　另外，在軍事學院畢業禮上也發生了一段小插曲，拜登在為畢業學員頒發證書時跌倒。現年
８０歲的拜登是美國最年長的在任總統。他在台上站立了一個半小時，並逐一與９２１名畢業學
員握手。
　　白宮其後說明，拜登握手時，被一個沙包絆倒，他沒有事。拜登在跌倒後，由空軍人員扶起
身，他站起來後指著一個黑色沙包，之後自己走回座位。畢業禮結束後，拜登慢跑回車隊。最近
民意調查顯示，大部分美國選民憂慮拜登的健康狀況。（ｊｔ）

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