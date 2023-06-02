【大國博弈】據報ＴｉｋＴｏｋ將歐美用戶敏感資料存放在中國

《經濟通通訊社２日專訊》關於ＴｉｋＴｏｋ有否與中國政府分享外國用戶數據，美國《福

布斯》雜誌進一步披露稱，中國短片分享平台抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ，將美國和歐洲等全球大

量用戶的敏感資料存放在中國，有別於行政總裁周受資３月所指，美國用戶資料一直存放在佛吉

尼亞州和新加坡的講法。

報道引述ＴｉｋＴｏｋ多個部門的紀錄指，過往幾年有數以千計創作者和公司用戶，包括一

些名人網紅，向ＴｉｋＴｏｋ提供社會安全碼等財務資料和個人資料，以接收按流量計算的收入

，ＴｉｋＴｏｋ運用母公司字節跳動的工具和資料庫處理，並將有關資料儲存在位於中國的伺服

器，當地員工亦可取用。目前不清楚有獲取權限的員工人數和位置，以及有無人未經授權下取得

有關資料，ＴｉｋＴｏｋ回覆時未有作出解釋，只表示對周受資在國會作供時的準確性充滿信心

。字節跳動暫時未作置評。

ＴｉｋＴｏｋ早前為了解決美國用戶資料隱私的疑慮，提議以１５億美元（約１０６﹒４億

元人民幣）推動「德州計劃」（Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｔｅｘａｓ），在美國建立獨立的實體空間，

使用美國科技公司「甲骨文」（Ｏｒａｃｌｅ）的伺服器儲存美國用戶資料，但許多國會議員對

該計劃存疑。（ｊｔ）

