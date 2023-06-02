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02/06/2023 10:13

【債務風險】金融專家認為中國地方債務是今年亞洲市場頭號風險

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國加息周期結束還未有定論，全球經濟進入衰退預期，資本市
場載浮載沉。《彭博》訪問來自主權財富基金、銀行等金融機構的５３位經濟學家、基金經理和
策略師，列出５項亞洲市場今年面對的最大風險，中國的地方政府融資平台名列榜首，第二至五
名分別為住房抵押貸款支持證券、前沿市場主權債務、南韓房地產項目融資壓力以及日本銀行業
風險。
　　一家和地方政府關係密切的融資平台昆明土投，在其短融券到期的最後一刻才成功兌付，網
上傳言指平台已無力支付有關款項，兌付資金來自其他城投平台的貸款資金騰挪，這些平台的償
債能力備受外界關注，高盛預計未來幾年或有平台出現票據支付違約。分析指不少地方平台都在
「新債還舊債」，但部分地區的新發票據年期更短利率更高，反映其在從資本市場籌集資金方面
遇到了困難，擔憂日後將形成金融風險，拖累本已低迷的經濟。
　　至於專家們認為的第二大風險亦與中國有關，因中國房地產行業面臨流動性危機，去年內地
的住房按揭貸款支持證券（ＲＭＢＳ）發行量一度陷入冰點，至於現存的房地產債券幾乎全部大
幅貶值，市場擔心亞洲市場再一次遭受由房地產行業舉債所帶來的動盪。（ｅｙ）（ｚｚ）

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