【內房困局】嘉凱城淪今年第二家Ａ股退市房企，泰禾、陽光城緊隨

《經濟通通訊社２日專訊》繼藍光發展（滬：６００４６６）之後再有Ａ股上市房企因觸發

退市條件而被停牌，嘉凱城（深：０００９１８）連續２０個交易日收盤價低於１元（人民幣．

下同）面值，昨日（１日）起停牌，預計深交所最遲下周三（７日）向公司發出擬終止其股票上

市的事先告知書，屆時嘉凱城將被直接摘牌，不會進入退市整理期。

嘉凱城和恒大地產過往屬於同系，前任大股東廣州凱隆於２０２１年將控股權轉讓給華健控

股，不過恒大系仍是嘉凱城的主要股東。華健控股實控人王忠明是恒大主席許家印的老朋友，曾

投資過恒大旗下不少業務，包括恒大汽車（００７０８）、房車寶和恒大冰泉等。即使嘉凱城仍

然留在Ａ股市場，其亦不具投資價值，公司已經連續三年虧損，盡管在長三角地區仍有存量住宅

及商業項目，但其截至去年底淨資產為負的１﹒１億元，顯然資不抵債。

面臨退市命運的房企陸續有來，債務違約纏身的豪宅開發商泰禾集團（深：０００７３２）

今日將連續第２０日收盤價低於面值，下周一（５日）將停牌，至於陽光城

（深：０００６７１）及粵泰股份（滬：６００３９３）均預計在未來數個交易日內達到跌破面

值退市的條件。泰禾集團、陽光城及粵泰股份遭股民踩踏出逃，股價連日跌停。（ｅｙ）

