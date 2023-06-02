【ＦＯＣＵＳ】空缺高企ＶＳ白領裁員，就業迷障困擾鮑公

【ＦＯＣＵＳ】聯儲６月是「追加」還是「跳過」？上竄下跳的利率期貨押注，連同冰火兩

重天的就業市場，令利率和經濟前景愈加如霧裏看花。



＊職位空缺止跌，小非農火爆＊



夏日炎炎，想找份暑期好工？到麥當勞應徵侍應、到萬豪酒店充當房務、到大學營地擔任主

管，時薪可分別高達近１６、３７、５０美元。熾熱的就業市場，印證美國勞工部的最新公布數

字，４月職位空缺結束此前三個月跌勢，升至１０１０萬份（預期：９５０萬）。而「高空缺＋

低失業」組合，素來被聯儲主席鮑威爾視作勞動力市場緊張的依據。

此外，周四揭盅的有「小非農」之稱的ＡＤＰ就業報告同顯示，５月新增職位２７﹒８萬份

（預期：１７萬），或預示市場關於今晚５月非農報告新增職位１９萬份的預期，面臨再一次低

估（自去年１月以來，１６次報告有１３次皆超預期）。

不過另一邊廂，諮詢公司Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ，Ｇｒａｙ＆Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ同日公布

，首５月美企宣布的裁員人數達４１﹒７５萬人，超過去年全年，其中僅５月就錄逾８萬人；位

於裁員重災區之首的為科技業，年初至今累計達１３﹒６萬人，其次是零售業的４﹒５萬人，另

還有金融公司、汽車業、媒體業等。



＊巨頭裁員拖低整體勞動收入＊



該份報告似抹掉了ＡＤＰ新增職位大超預期的玫瑰色濾鏡。分行業看，近四分三增長集中在

休閒和酒店業（２０﹒８萬）；其次是自然資源和採礦業（９﹒４萬）、建築業（６﹒４萬）；

但製造業、金融業分別減少４﹒８萬、３﹒５萬份。值得一提的是，新增職位全數來自中小企，

而僱員人數超５００的大企業職位就減少１０﹒６萬個。

無獨有偶，近日登上「裁員」頭條的全是業界龍頭，繼大摩、摩通本月分別傳出裁員

３０００人、５００人後，高盛首席執行官Ｊｏｈｎ Ｗａｌｄｒｏｎ昨日確認，將對員工人數

採取進一步的針對性措施

，「為更艱難的環境（ａ ｔｏｕｇｈｅｒ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）做準備」。而擁有近８

千員工的全球最大加密貨幣交易所幣安，本周亦證實裁員。

有何啟示？高薪白領行業裁員加劇，低薪藍領行業招聘強勁，長遠而言將因平均薪資下降、

花紅╱獎金╱股權激勵缺失等，對整體勞動收入施加下行壓力。無論今晚稍後公布的非農數據是

否依然火爆，鮑公都應清醒－－經濟已經降溫，６月宜暫停加息。

