《國企紅籌》海爾智家（６６９０）５月累斥３﹒９億人幣回購股份

《經濟通通訊社２日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，回購實施
自５月１６日至３０日，累斥約３﹒８９億元（人民幣．下同）回購約１７５７﹒２６萬股，佔
０﹒１９％股權。
該集團指，回購股份最高價為每股２２﹒５元，最低價為每股２１﹒２元。（ｗｈ）
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