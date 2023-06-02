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02/06/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出３６﹒６４億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社２日專訊》昨日（１日）恒指低開４４點，報１８１９０點。最高升２３１
點報１８４６５點，最低跌４４點報１８１９０點。恒指收報１８２１６點，跌１７點或
０﹒１％。
　　北水全日淨流出３６﹒６４億元，增加８４５﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控
股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次是
盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）。
　　主板成交１２８５﹒１４億元減少２４﹒８％。其中港股通成交３１５﹒３億元，佔總成交
２４﹒５％。
　
＊騰訊再斥４億元回購股份＊
　
　　騰訊控股申報，昨天斥約４億元回購１２９萬股，回購每股最高價３１４﹒６元，最低價
３０６元。該集團指，自普通決議案通過以來，累計回購７７４萬股，佔０﹒０８０７３％股權

　　騰訊控股升１﹒５５％報３１５﹒４元，北水淨買入７﹒４億元；美團升２﹒３６％報
１１２﹒８元，北水淨買入４﹒１億元；中國海洋石油升０﹒３４％報１１﹒８２元，北水淨買
入１﹒９億元。
　　盈富基金跌０﹒２７％報１８﹒４３元，北水淨賣出５０億元；恒生中國企業跌０﹒０６％
報６２﹒１２元，北水淨賣出４﹒７億元；南方恒生科技升０﹒３９％報３﹒５７元，北水淨賣
出２﹒７億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　７﹒４０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒０７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒８５
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－５０﹒０３
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－４﹒７３
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　－２﹒７０
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒６７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－２﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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