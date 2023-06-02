【北水炒Ｄ乜】淨流出３６﹒６４億元，買騰訊沽盈富

《經濟通通訊社２日專訊》昨日（１日）恒指低開４４點，報１８１９０點。最高升２３１

點報１８４６５點，最低跌４４點報１８１９０點。恒指收報１８２１６點，跌１７點或

０﹒１％。

北水全日淨流出３６﹒６４億元，增加８４５﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控

股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次是

盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）。

主板成交１２８５﹒１４億元減少２４﹒８％。其中港股通成交３１５﹒３億元，佔總成交

２４﹒５％。



＊騰訊再斥４億元回購股份＊



騰訊控股申報，昨天斥約４億元回購１２９萬股，回購每股最高價３１４﹒６元，最低價

３０６元。該集團指，自普通決議案通過以來，累計回購７７４萬股，佔０﹒０８０７３％股權

。

騰訊控股升１﹒５５％報３１５﹒４元，北水淨買入７﹒４億元；美團升２﹒３６％報

１１２﹒８元，北水淨買入４﹒１億元；中國海洋石油升０﹒３４％報１１﹒８２元，北水淨買

入１﹒９億元。

盈富基金跌０﹒２７％報１８﹒４３元，北水淨賣出５０億元；恒生中國企業跌０﹒０６％

報６２﹒１２元，北水淨賣出４﹒７億元；南方恒生科技升０﹒３９％報３﹒５７元，北水淨賣

出２﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） ７﹒４０

美團 （０３６９０） ４﹒０７

中國海洋石油 （００８８３） １﹒８５

藥明生物 （０２２６９） ０﹒４７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） －５０﹒０３

恒生中國企業 （０２８２８） －４﹒７３

南方恒生科技 （０３０３３） －２﹒７０

建設銀行 （００９３９） －２﹒６７

中國移動 （００９４１） －２﹒４６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

