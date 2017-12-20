《傳聞》本港中小型銀行醞釀調高按揭利率

《傳聞》面對拆息上升，傳聞有本港中小型銀行醞釀調高按揭利率，未知大型會否跟隨，但

銀行股如恆生銀行（０００１１）昨日（１９日）抽高１﹒１元，以１８８﹒７元收市，宜在

１８５元以下收集。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

