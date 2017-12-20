《傳聞》內地擬加快推進房產稅，內房股走弱有因

《傳聞》近期內房股持續走弱，傳聞內地加快推進房產稅，房市勢將進一步降溫。華潤置地

（０１１０９）昨日（１９日）逆市下跌５仙，以２０﹒８元收市，成交額有１﹒３億元，短期

弱勢難改，暫不宜入市博反彈。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

