《傳聞》近期內房股持續走弱，傳聞內地加快推進房產稅，房市勢將進一步降溫。華潤置地
（０１１０９）昨日（１９日）逆市下跌５仙，以２０﹒８元收市，成交額有１﹒３億元，短期
弱勢難改，暫不宜入市博反彈。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/12/2017 09:03
《傳聞》內地擬加快推進房產稅，內房股走弱有因
《傳聞》近期內房股持續走弱，傳聞內地加快推進房產稅，房市勢將進一步降溫。華潤置地
（０１１０９）昨日（１９日）逆市下跌５仙，以２０﹒８元收市，成交額有１﹒３億元，短期
弱勢難改，暫不宜入市博反彈。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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