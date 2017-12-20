《傳聞》雅居樂（０３３８３）８億收購九龍塘別墅舊樓單位

《傳聞》據消息人士透露，雅居樂（０３３８３）近日以呎價逾２﹒６萬元，收購九龍塘義

本道龍圃別墅一批舊樓單位，售出的業權比例已逾８成，料是次收購涉及總價約８億元。

龍圃別墅位於九龍塘義本道６號，為一幢４層高的舊樓，樓齡約５０年，合共提供單位及車

位各４４個。資料顯示，４４個單位實用面積介乎６４５至１１０１平方呎，總實用面積約

３﹒６６萬平方呎。



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