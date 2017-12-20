《傳聞》艾伯科技公開發售超購１３倍，賢能截孖展僅超購１倍

《傳聞》市場消息指，昨日（１９日）中午截止公開發售的內地高新技術企業艾伯科技

（０２７０８），錄得１３倍超額認購，而招股價範圍介乎１﹒５元至１﹒８元，將於下周四（

２８日）上市。

另外消息又指，昨日孖展截止的房地產管理及物流服務集團賢能集團（０１７３０），共借

出２０００萬元孖展額，相當於公開發售超購逾１倍。該股將於下周五（２９日）掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

