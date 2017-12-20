《魚缸博客》賭仔呢排走勢勁，永利馬交（０１１２８）仲有得升！

《魚缸博客》臨近年尾啦，魚缸呢兩日都係保持住喺區間入面上落，無咩大突破。即使早兩

日曾經升過超過２００點，不過由於缸友都等住迎接２０１８年，成交已經明顯減少，噚日

（１９日）仲連續第二日成交唔超過１０００億銀。缸友唔肯入市，魚缸無咩大郁動都係正常。

雖然大市交投淡靜，不過唔代表各位股仔都要一齊浮浮沉沉，要數近排最出位嘅，一定要提

到馬交賭仔股，皆因好消息夠多。就到聖誕同新年，相信大家都會想同家人朋友出外旅遊，馬交

都係個好選擇，不過如果想依家訂酒店就可能太遲啦，根據德銀嘅報告，有８間酒店已經喺平安

夜爆滿，可以預計到會有幾多旅客！都仲未計算即日來回嘅人次。

仲有就係，德銀話要調高明年嘅賭收增長預測去到１５％，仲話賭仔估值都仍然吸引，值得

大家考慮下咁話！

當中博客就覺得永利馬交（０１１２８）值得缸友多加留意，因為業務增長強勁，上年全年

雖然錄得虧損，不過單靠今年上半年已經差唔多回到皮，相信永利都已經走出壞時期。相信日後

都能夠繼續向好，仲有機會派特別息添！

睇返公仔圖，永利馬交自上星期起都走得高過十天線，走勢仲明顯向上緊，相信有力再上！

有貨真係記得坐實啦，不過無貨都唔使太心急，可以等稍為回到十天線再考慮。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

