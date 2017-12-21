《傳聞共賞》海航旗下文思海輝考慮港上市

莊皇孖展截止遠未足額

大灣區再有新措施

內地將推政策支持半導體行業

乳品企業有提價空間



《昔日傳聞》雅居樂（３３８３）以每平方呎２﹒６萬元收購九龍塘別墅

艾伯科技公開發售超購１３倍

化肥產品價格急升，資金捧心連心（０１８６６）

本港中小型銀行醞釀調高按揭利率

內地加快推進房產稅，內房股走弱

咖啡品牌捷榮在港上市，下周路演及招股

海航集團或售英美澳等海外物業，涉６０億美元

中車時代（０３８９８）力拓純電動智能駕駛客車

風電設備需求增捧中國高速傳動（００６５８）

燃油車醞釀逐步停產

匯豐副主席兼行政總裁王冬勝明年再獲續約

光大集團磋商收購亞洲航空飛機租賃公司

ＬＮＧ裝備訂單急增捧中集安瑞科（０３８９９）

央企重組提速，下一步船舶業整合

黃大仙新光中心商場８﹒８億元獲洽購

中國電影票房升落行ＩＭＡＸ（０１９７０）

內地煤價趨升捧神華（０１０８８）

吉利（００１７５）再洽購平治母企股份

匯付天下擬港上市籌資４億至５億美元

基金盤掃高亞洲銀行股

人民幣國際化提速

招行（０３９６８）資管業務增長快吸引基金落行

嘉利（０１０５０）房產步入收成期

正榮地產下周港進行路演

阿里與俄國銀行Ｓｂｅｒｂａｎｋ終止合資企業磋商

內地擬上調市場利率

珠江船務（００５６０）或獲注資

收租股成基金新寵

乾散貨運費高企捧太平洋航運（０２３４３）

小米旗下華米科技明年上半年美國上市

中糧我買網及Ｖ３ Ｇｒｏｕｐ趕不及年底前上市

北水增持匯控（００００５）

基金轉吸經濟周期股

海航旗下佳美明年次季進行上市

美的置業明年港ＩＰＯ



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

