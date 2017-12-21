《傳聞》大灣區再有新措施

《傳聞》市場消息稱，內地推動粵港澳大灣區建設，將續有新措施，促進人流、物流、資金

流與信息流，可能涉及稅務方面，短期粵港澳大灣區概念股有留意價值，近月股價急跌的深圳國

際（００１５２），在１４元附近有留意價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

