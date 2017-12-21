《傳聞》內地將推政策支持半導體行業

《傳聞》華虹半導體（０１３４７）表現呈強，昨日（２０日）企穩於１５元水，與１６﹒

３８元高位相較，調整幅度有限。傳聞內地將續有利好政策出台，支持半導體行業發展，短期股

價走勢可續看高一線。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

