《傳聞》乳品企業有提價空間

《傳聞》蒙牛（０２３１９）昨日（２０日）急升４％，衝上２２元水平。內地經濟穩好，

消費保持一成增長，據聞給予乳品企業提價空間。蒙牛短期仍有上升空間，中期目標價可以上望

２４元至２５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

