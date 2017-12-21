《傳聞》據知情人士透露，中信里昂證券將為海航集團旗下文思海輝，發行高達２億美元的
可換股債券，同時，據悉文思海輝亦正考慮於本港進行ＩＰＯ上市。
中信里昂及文思海輝未有就此向外電作任何回應。海航集團則表示，據其所知文思海輝仍未
開始發行可轉債的程序，不對其子公司的運營發表評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/12/2017 09:01
《傳聞》海航子公司文思海輝考慮港上市
《傳聞》據知情人士透露，中信里昂證券將為海航集團旗下文思海輝，發行高達２億美元的
可換股債券，同時，據悉文思海輝亦正考慮於本港進行ＩＰＯ上市。
中信里昂及文思海輝未有就此向外電作任何回應。海航集團則表示，據其所知文思海輝仍未
開始發行可轉債的程序，不對其子公司的運營發表評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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