《魚缸博客》聖誕周，掃萬州（００２８８）！

《魚缸博客》臨近聖誕假期，相信唔少缸友都已經準備收爐，魚缸噚日（２０日）顯得分外

冷清，今日（２１日）返到來低開２４點報２９２０９點，其後在平保（０２３１８）、股王

ＱＱ（００７００）等藍戰士走高之下，令魚缸倒升１６４點高見２９３９８點添呀。按大市成

交漸收窄嘅勢頭來估計，大市仲可以喺廿天線爭持（約２９１００點），魚缸表現都相當唔錯架

喇！

同時，博客就留意到聖誕氣氛愈來愈濃厚，交投轉趨淡靜，唯獨是一眾食品佬仲屢見資金追

捧，個別股份更愈升愈有添。為見及此，博客便不得不為各位缸友推薦以下呢隻萬州豬肉佬

（００２８８），勢行來個「聖誕周，掃萬州」！

睇番公仔圖，缸友就會發現佢喺上個月尾開始發圍，原來佢估計神州豬肉嘅價格，會喺明年

下跌，是故提倡結構調整，仲話會擴大屠宰孖屐嘅份額，並預料出年屠宰量仍會雙位數嘅增長添

呀，消息出爐後，其走勢也便由保力加通道嘅中軸，飛高到去月尾嘅頂部啦！

喺今個月初，正當各位缸友以為消息已反映股價之上嘅時候，大和就話佢有望受惠減稅所帶

動，預估佢旗下嘅花旗國Ｓｍｉｔｈｆｉｅｌｄ喺２０１８年至２０１９年嘅盈利表現，仲因此

而飛升廿個巴仙添，叻！其後佢仲畀大行瑞信、中金齊齊唱好添，誰乜知佢「靜靜雞」喺今個月

已累升成逾１２個巴仙（今日破頂位９﹒３１銀計算），走勢真係相當凌厲呀，按呢個勢頭去估

計，可望會愈升愈有添！

萬州累積升幅都唔少，但１４日ＲＳＩ依仍約莫喺６０水平，未算超買；睇好萬州豬肉佬嘅

缸友，不妨等佢回落至８﹒５銀，先至考慮吸納啦，可望衝上去１０蚊水平兼再創新高！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

