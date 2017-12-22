《傳聞》市場消息稱，內地推動海外上風電發電，今年相關訂單持續增加，消息有利金風科
技（０２２０８），昨日（２１日）股價急升８％，以１２﹒８元高收，創出一年新高，短期股
價呈突破，可逢低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/12/2017 09:01
《傳聞》金風（２２０８）受惠海外風電訂單增
《傳聞》市場消息稱，內地推動海外上風電發電，今年相關訂單持續增加，消息有利金風科
技（０２２０８），昨日（２１日）股價急升８％，以１２﹒８元高收，創出一年新高，短期股
價呈突破，可逢低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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