《傳聞》金風（２２０８）受惠海外風電訂單增

《傳聞》市場消息稱，內地推動海外上風電發電，今年相關訂單持續增加，消息有利金風科

技（０２２０８），昨日（２１日）股價急升８％，以１２﹒８元高收，創出一年新高，短期股

價呈突破，可逢低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

